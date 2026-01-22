יום חמישי, 22.01.2026 שעה 08:56
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
153-136ליון1
155-136מיטיולן2
154-106אסטון וילה3
144-116בטיס4
143-96פרייבורג5
146-116פרנצווארוש6
135-106בראגה7
135-96פורטו8
125-126שטוטגרט9
125-106רומא10
116-116נוטינגהאם פורסט11
115-96פנרבחצ'ה12
115-96בולוניה13
102-66ויקטוריה פלזן14
107-96פנאתינייקוס15
106-76גנק16
105-56הכוכב האדום17
910-136פאוק סלוניקי18
99-126סלטה ויגו19
97-106ליל20
912-86יאנג בויז21
87-66בראן22
714-116לודוגורץ23
711-76סלטיק24
713-86דינמו זאגרב25
69-86פ.צ. באזל26
611-76סטיאווה בוקרשט27
611-56גו אהד איגלס28
48-46שטורם גראץ29
313-76פיינורד30
311-56רד בול זלצבורג31
19-36אוטרכט32
111-36גלאזגו ריינג'רס33
112-36מאלמו34
118-26מכבי ת"א35
013-46ניס36

טלאים ואלתורים: התרגול של לאזטיץ' לפרייבורג

מאמן מכבי ת"א ינסה מערך של 5 בהגנה ב-19:45 בליגה האירופית. משפתי, לדרמן, פרץ וגם מלדה בתמונה. 5 שחקני הנוער ככל הנראה יחכו בספסל ויעלו בהמשך

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב השלימה את הכנותיה לקראת המשחק הערב (חמישי, 19:45) מול פרייבורג במסגרת המחזור השביעי של הליגה ליגה האירופית, וזאת תוך כדי שהמאמן, ז'רקו לאזטיץ', מנסה מספר טלאים ואלתורים בעקבות החיסורים הרבים והסגל הלא שגרתי איתו הוא יצא למשחק בגרמניה. לצהובים נקודה אחת בלבד מתוך 18 אפשריות במפעל השני בחשיבותו של אופ"א. 

למאמן הסרבי יש לא מעט כאבי ראש עם הפציעות של טייריס אסאנטה, מוחמד עלי קמארה ואושר דוידה, ואליהם הצטרף אלעד מדמון החולה שלא טס עם הקבוצה, וכתוצאה מכך מי שתורגלו כחלוצים הם דווקא דור פרץ ויונס מלדה. נראה כי אחד מהם יפתח בעמדה. אבל זהו לא השינוי המשמעותי ביותר שצפוי בהרכב, שכן ההגנה מאידך תהיה כזו שלא שיחקה ביחד העונה ולאזטיץ' תרגל קו של חמישה שחקנים. 

נראה כי רועי משפתי מועמד לפתוח שוב בין הקורות כפי שקרה במשחק הקודם מול שטוטגרט, אם לאזטיץ' יחליט שאופק מליקה צריך מנוחה. איתי בן חמו, נועם בן הרוש, הייטור, רז שלמה ורוי רביבו יהיו אלה שיפתחו ויצטרכו להתמודד עם ההתקפה החזקה של הגרמנים. בקישור תורגלו איתמר נוי ובן לדרמן עם איסוף סיסוקו לסירוגין ונראה כי שניים מבין השלושה יפתחו, בצדדים שגיב יחזקאל וסייד אבו פרחי הם אלה שאמורים לעזור בסגירות מול הקווים החזקים של היריבה. 

רועי משפתי. מועמד לפתוח שוב בין הקורות (שחר גרוס)רועי משפתי. מועמד לפתוח שוב בין הקורות (שחר גרוס)

ומה עם שחקני הנוער?

חמישה שחקני נוער המריאו עם הקבוצה לגרמניה כדי לזכות לחוויה אירופית, אך לפחות לפי האימון המסכם נראה כי לאזטיץ' לא מתכנן להשליך אותם למים העמוקים כבר מהדקה הראשונה. לוטם אסרס, רועי מגור, עילאי בן סימון, עידן וינברג ואיתי זפרני יחכו על הספסל אך סביר להניח שחלקם ישולבו תוך כדי שכן חלק מהשחקנים שיעלו בהרכב של לאזטיץ' אמורים להיות גם כאלה שיפתחו בדרבי ביום שני. 

הרכב משוער: רועי משפתי (אופק מליקה), נועם בן הרוש, איתי בן חמו, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, בן לדרמן (איסוף סיסוקו), איתמר נוי, שגיב יחזקאל, סייד אבו פרחי ודור פרץ (יונס מלדה). 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */