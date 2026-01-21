יום רביעי, 21.01.2026 שעה 23:51
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3023-2419הפועל כפ"ס3
2822-2619מ.ס כפר קאסם4
2830-3019הפועל כפר שלם5
2720-2519הפועל ראשל"צ6
2724-2819מ.ס קריית ים7
2724-2719הפועל ר"ג8
2527-2419עירוני מודיעין9
2427-2019הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1934-2119הפועל עפולה14
1826-2219הפועל נוף הגליל15
1839-3019מכבי יפו16

רכש חדש: מייקלה צ'ילאקה חתם רשמית ביפו

הקבוצה של איציק ברוך הודיעה על החתמתו של השחקן המגיע מארה"ב. זוהי למעשה סגירת מעגל, כשהוא חוזר למועדון בו החל לשחק. גם איתי זדה צפוי להצטרף

|
מאור רחמני עם מייקל צ'ילאקה (פרטי)
מאור רחמני עם מייקל צ'ילאקה (פרטי)

יפו הודיעה הערב (רביעי) על החתמתו של מייקל צ'ילאקה, שמגיע מהליגה בארה"ב, כאשר למעשה הוא סוגר מעגל וחוזר למועדון בו החל את דרכו. הוא חתם באמצעות סוכנו מאור רחמני MR. Football וסוכנות השחקנים הגרמנית-פורטוגלית Berlin Sports - Bridge for Talents.

זהו לא הרכש היחידי שצפוי לחזק את מכבי יפו, כשהיא קרוב לצרף שחקן נוסף. הקשר איתי זדה, עתיד לעזוב את הפועל כפר סבא והוא יחזק את הקבוצה של איציק ברוך, לה צפוי עוד משחק בגביע נגד מכבי תל אביב.

איתי זדה ביחד עם סוכנו זיו סולומוביץ׳ (פרטי)איתי זדה ביחד עם סוכנו זיו סולומוביץ׳ (פרטי)

בכלל, בהפועל כפר סבא מתכננים לעשות רענון נרחב בסגל בחלון ההעברות הנוכחי, כאשר מלבד זדה, גם גיא יצחקי וג'אד שיבלי, צפויים לעזוב את הקבוצה הממוקמת שלישית בטבלת הליגה הלאומית שנלחמת על עליית ליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */