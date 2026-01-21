רכש חדש: מייקלה צ'ילאקה חתם רשמית ביפו

יפו הודיעה הערב (רביעי) על החתמתו של מייקל צ'ילאקה, שמגיע מהליגה בארה"ב, כאשר למעשה הוא סוגר מעגל וחוזר למועדון בו החל את דרכו. הוא חתם באמצעות סוכנו מאור רחמני MR. Football וסוכנות השחקנים הגרמנית-פורטוגלית Berlin Sports - Bridge for Talents.

זהו לא הרכש היחידי שצפוי לחזק את מכבי יפו, כשהיא קרוב לצרף שחקן נוסף. הקשר איתי זדה, עתיד לעזוב את הפועל כפר סבא והוא יחזק את הקבוצה של איציק ברוך, לה צפוי עוד משחק בגביע נגד מכבי תל אביב.

איתי זדה ביחד עם סוכנו זיו סולומוביץ׳ (פרטי)

בכלל, בהפועל כפר סבא מתכננים לעשות רענון נרחב בסגל בחלון ההעברות הנוכחי, כאשר מלבד זדה, גם גיא יצחקי וג'אד שיבלי, צפויים לעזוב את הקבוצה הממוקמת שלישית בטבלת הליגה הלאומית שנלחמת על עליית ליגה.