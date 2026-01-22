"כיוונתי לליגה הזו, אני חושב שהיא מתאימה לי"

לפני פחות משבועיים, עומרי גאנדלמן חתם על חוזה לשלוש וחצי שנים בלצ'ה האיטלקית, עם אופציה לעונה נוספת, כאשר הוא הפך לישראלי השני בסרייה א', ביחד כמובן עם מנור סולומון שחתם קודם לכן במדי פיורנטינה.

גאנדלמן רשם שנתיים וחצי מוצלחות מאוד במדי גנט הבלגית, שם הפך לאחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה, אם לא המשמעותי שבהם, כשקבוצתו קיבלה עליו סכום המוערך בארבעה מיליוני יורו. מאז, הוא הספיק לערוך שלוש הופעות: הופעת בכורה מהספסל מול פארמה ועוד שתי הפועות יוקרתיות בהרכב הפותח, בסן סירו מול מילאן ואינטר כאשר ביום שבת מגיעה לאציו ל"ויה דל מארה".

כעת, כשהוא החל להתאקלם בדרום מזרח איטליה, זה גם הזמן שלו לדבר: בראיון בלעדי ל-ONE, הראשון שלו מאז שעבר לקבוצה האיטלקית, הוא מספר על ההתאקלמות במועדון, הרגעים שליוו את המעבר ומשחקי הבכורה שלו בקבוצה של אוסביו די פרנצ'סקו.

עוד מדבר גאנדלמן על ההצעות שהיו בדרך, איך היה קרוב לחתום בארץ המגף כבר בקיץ, השפעת המלחמה על ההצעות שקיבל, סיכויי ההישרדות של קבוצתו, המפגש מול מנור סולומון והעתיד בנבחרת ישראל.

גאנדלמן הופך לליגיונר השני שלנו באיטליה

עומרי, נחיתה לא פשוטה. מילאן ואינטר בסן סירו על ההתחלה.

"כן, שיחקתי כבר נגד פארמה לאחר שהגעתי יומיים לפני. טעמתי קצת נגד פארמה ומשם נכנסתי לדעתי לשני המשחקים הכי קשים באצטדיון הכי גדול באיטליה. התחלה קשה, אבל אין ספק שזה היה מרגש".

קפצת מהר למים, כבר אחרי שני משחקים הופעת בהרכב.

"האמת שלא היה לי יותר מדי זמן לחשוב על זה. הסבירו לי שהם רוצים שאגיע כמה שיותר מהר כדי להתאקלם ולהשתתף במשחקים הקרובים. זה באמת היה מהיר מדי, אבל זה הכדורגל ואין יותר מדי זמן לחשוב. דברים כאלה קורים ואתה ישר צריך להכניס את עצמך לסיטואציה ולהתאקלם. יש לי עוד הרבה מה ללמוד על הקבוצה, אבל אלו היו הופעות טובות והרגשתי טוב עם הקבוצה. אין ספק שזו רק ההתחלה".

“היה מו"מ די קשוח וכל הזמן אתה חושב שזה הולך ליפול”

איך הרגשת מבחינת הרמה?

"הרגשתי טוב. קיבלתי פידבקים מאוד חיוביים מכל נושא הקצב והכושר. ברור שגם יש לך מלא אדרנלין בהתחלה חדשה ובאצטדיונים כאלה. מאוד חיכיתי לרגע הזה, לשחק בליגה הזאת. אני מגיע מאוד רעב וזו רק ההתחלה. אני רוצה ללמוד את הקבוצה ואת הליגה. זו הייתה קבלת פנים חמה לפתוח בסן סירו נגד אינטר ומילאן".

עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)

מי השחקן שהיה הכי קשה להתמודד איתו?

"בסוף גם מילאן וגם אינטר אלו שתי קבוצות מאוד חזקות, לא רק בליגה האיטלקית אלא בכלל בכדורגל העולמי. זה היה מאתגר, אני חושב שז'לינסקי מאינטר הוא באמת שחקן שהרשים אותי מאוד. אתה יודע כמה השחקנים ברמות הללו גדולים, אבל לחוות את זה מקרוב ולשחק נגדו באמת היה מאתגר וטוב. גם ראביו הרשים אותי: לא ידעתי שהוא כזה עוצמתי ובמגרש אתה מבין עד כמה. אם מודריץ' נכנס מחליף בקישור של מילאן זה אומר משהו".

בוא נדבר על המו"מ. כמה זמן הוא נערך?

"הוא התחיל למען האמת ממש ברגע שיצאנו לפגרת החורף בבלגיה, בערך בסוף חודש דצמבר. התחילו גישושים איך שנפתח החלון. היה מו"מ די קשוח וכל הזמן אתה חושב שזה הולך ליפול. הם משפרים הצעה, באה הצעה נגדית וכו'. מתישהו הגיעה איזושהי תפנית בין המועדונים וברגע שהיה אור ירוק, שמחתי מזה מאוד".

המאמן אוסביו די פרנצ׳סקו אמר שאתה רכש שלו. הייתם בקשר לפני?

"היו לי שיחות עם האנשים פה, הם נתנו לי הרגשה שהם מאוד מאמינים בי ושאני מגיע למקום שיכול להקפיץ אותי קדימה ושאני יכול להשתלב בו. זה כיף שמראים לך את התמיכה ואת הביטחון. זה מאמן שעבר הרבה באיטליה גם כשחקן וגם כמאמן, אז זה כיף להיות שחקן שמאמן כזה רוצה. יש פה עוד צוות שלם כמו מנהל מקצועי ואנשי צוות שמאמינים בי. המאמן דיבר איתי בעיקר באיטלקית ותרגמו לי (צוחק). הוא אמר לי מה הוא דורש ממני בקבוצה, איך אני יכול להשתלב בכל המערכים, איך הוא יעזור לי בזה ומה הוא רוצה שאביא. הם באו עם רעיון מסודר לגביי איך אשתלב פה ובליגה בכלל, שזו קפיצת מדרגה עבורי".

לוקה מודריץ' (IMAGO)

מעכל?

"לא היה לי כ"כ הרבה זמן לעכל. חתמתי לפני שבוע וחצי וכבר היו לי שלושה משחקים. צריך להתאקלם תוך כדי תנועה ואני אוהב ונהנה מזה".

ספר קצת על העיר לצ׳ה.

"את האמת ששמעתי רק דברים טובים מאנשים פה, שאני הולך להגיע לעיר מדהימה. החברים והמשפחה שולחים לי כל מיני סרטונים ותמונות של האזור. בסוף זו עיר מדהימה שנמצאת בעקב של איטליה, בדרום. מזג אוויר מדהים, ממש כמו ישראל אפשר להגיד. היום היו 10 מעלות וגשם והתלוננו פה כאילו זה מזג האוויר של מינוס חמש עם שלג שאי אפשר לצאת מהבית.

"אם על מזג אוויר שכזה מתלוננים, אתה יכול להבין שתמיד יש פה מזג אוויר טוב. יש פה שני חופים, עיר יחסית קטנה שאוהבת כדורגל בצורה שלא חוויתי. לכל מקום שאתה לא הולך, מראים לך כבוד ורוצים להצטלם איתך. הם אוהבים את הקבוצה וזו עיר של 100,000 תושבים, שבאצטדיון יש 30,000 מקומות והוא מלא בכל משחק. מהמעט שאני הולך ברחוב, אני מקבל הרבה אהבה וזה כיף. אתה מרגיש בסוג של בית, באזור של אנשים חמים. אני קצת צריך ללמוד את השפה כדי להתאקלם פה באמת מהר".

עומרי גאנדלמן (IMAGO)

“אני מאמין שנעשה את זה ונישאר בליגה”

אפשר להגיד שהליגה האיטלקית היא הכי מתאימה לך?

"בסוף זה גם תלוי קבוצה ולא רק ליגה. לא אגיד שזה היה לי ברור כי הכול יכול היה לקרות בכדורגל, אבל כיוונתי לליגה האיטלקית והגרמנית שחשבתי שיותר יתאימו לי. אני חושב שאני יכול מאוד להתאים לליגה הזאת: כל נושא הפיזיות, הכושר. המשחק פה הוא מאוד טקטי, מאוד פיזי וקצבי. קשה מאוד לתת גולים, אתה משחק נגד הגנות מאוד טובות. כשאומרים משחק הגנה אומרים איטליה וזה מרגיש ככה כי כל הקבוצות מאוד מאורגנות ומסודרות. צריך להיות חד כשאתה מגיע להזדמנויות ולעשות את הדברים הנכונים בהתקפה. דורשים ממך הרבה ריצה בלי כדור ופיזיות ויש לי את הדברים האלה".

איך אתה רואה את הסיכוי להישאר בליגה?

"זה הולך להיות מאבק עד הסוף בין כמה קבוצות כמו שקרה בשנים האחרונות. אני מאוד מאמין בקבוצה שאנחנו יכולים לעשות את זה מהמעט שיצא לי לחוות. זה מועדון שכבר מספר שנים בסריה א', עם צוות שיודע מה הוא עושה והנהלה שיודעת את העבודה. אני מאמין שנעשה את זה ונישאר בליגה".

התייעצת עם לאמק בנדה? איך היה לפגוש בו?

"האמת שלא התייעצתי איתו לפני. דיברנו כשהגעתי, היה כיף לראות אותו פה ובמיוחד שהוא מצליח. כיף לראות כמה שהוא השתפר, כיף לראות בקבוצה מישהו שאתה מכיר מהעבר. דיברנו על מכבי נתניה, הוא שאל אותי מה שלום כמה אנשים שם והאם אני בקשר איתם. אני גם קיבלתי הודעות מאנשים בנתניה למסור ד"ש לבנדה".

לאמק בנדה (IMAGO)

“זה להופיע על אחת הבמות הגדולות באירופה”

יש שחקנים שעשו קפיצת מדרגה מלצ׳ה. זה מה שמייעדים לך?

"אני חושב שזה שילוב: בסוף אתה בליגה בכירה ומשחק במקום טוב בליגה האיטלקית, במועדון שנמצא מספר שנים בליגה הבכירה. כמובן שהם גם גאים בעצמם, שהם מועדון שהוא מקפצה להרבה מאוד שחקנים שעשו את קפיצת המדרגה: אם זה פטריק דורגו שעבר ליונייטד או קרסטוביץ' שעבר לאטאלנטה. ברגע שאתה מופיע, אתה מופיע על אחת הבמות הגדולות באירופה ואם אתה עושה הופעות טובות יש עליך הרבה עיניים להגיע לקבוצות בכירות".

עכשיו זה אתה ומנור בקרב על ההישארות בליגה.

"אני חושב שפיורנטינה היא מועדון גדול, אני לא חושב שמישהו מחשיב אותם כמי שתצטרך להיאבק על ההישארות ושומעים את זה גם פה מהקבוצות ומהתקשורת. זה מועדון שלא יתחרה בסוף על התחתית ויברח משם, הם כבר התחילו לצבור נקודות. מצד שני אי אפשר לדעת כל עוד הם בתחתית. מקווה שבסוף שנינו והמועדונים יישארו בליגה".

דיברת איתו?

"דיברנו כמובן אחרי החתימה שלי ואיחלנו אחד לשני בהצלחה. חתמתי אחרי שהוא כבר שיחק פה שני משחקים, אז זה היה כיף לראות מה שהוא עושה פה לפני שחתמתי. אנחנו מחכים להיפגש, אבל זה יקרה רק באפריל".

מנור סולומון (IMAGO)

פתאום בחלון אחד שלושה נציגים בחמש הליגות הבכירות (גאנדלמן, סולומון ועבד). יש קשר לסיום המלחמה לדעתך?

"אני לא יודע איך היה להם, אני כן יכול להגיד שזה כן משפיע. זה נכון שחתמו שלושה שחקנים בליגות הבכירות, אבל מצב המלחמה כן מקשה. אדבר עליי ולא על אחרים: אפילו כשאתה נמצא באירופה ויש לך שם בתור אחד שמשחק בליגה מוכרת שהיא מקפצה לליגות הבכירות, עדיין אתה נתקל בקשיים כאלה ואחרים. אני יכול להגיד לך שחוויתי את מצב בו לא מצרפים אותך בגלל שאתה שחקן ישראלי שמייצג את נבחרת ישראל. זה משהו שלא כיף לשמוע אבל כן קורה. אבל בסוף אני שמח שכן הצלחתי לעשות את המעבר הזה לאחת הליגות הבכירות, למקום מדהים".

היה איזשהו מעבר לליגה גדולה שנפל בגלל זה?

"כן, הסוכן שלי דיבר איתי ועדכן אותי על מועדונים שמאוד רצו ושהמעברים נפלו בגלל הנושא הפוליטי. זה קרה גם בליגות בכירות, גם בקבוצות בכירות בליגות אחרות"

“גזענות? לא מתעסקים פה בזה יותר מדי”

הרגשתם תופעות גזעניות באיטליה כבר?

"כמובן שבכל מקום שתלך יהיו תגובות כאלה ואחרות. אבל מבחינת האנשים במועדון וברחוב בו אני הולך קיבלתי הרבה אהבה. לא מתעסקים פה בזה יותר מדי. גם בסן סירו לא נתקלתי באיזשהו משהו".

בוא נדבר על גנט. הרגשת מיצוי?

"מסיום העונה הראשונה שלי, היו דיבורים וגישושים מהליגות הבכירות כי כבר בעונה הראשונה סיימתי עם 13 שערים ושבעה בישולים. באותו הקיץ היה את האולימפיאדה והייתי רק שנה במועדון אז לא מיהרתי. אח"כ הגיעה חצי שנה מאוד טובה לפני פגרת החורף וגם אז היו דיבורים שלא יצאו לפועל. בקיץ האחרון זה היה מאוד קרוב: היו דברים קונקרטיים אבל הרגשתי מאוד טוב בגנט עם המאמן והצוות החדש שהגיעו (איון לקו). היו לי שיחות עם המאמן וגם הוא מאוד רצה שאשאר ובמועדון לא רצו לשחרר אותי".

עומרי גאנדלמן (IMAGO)

"הרגשתי מאוד טוב עם העובדה שאני נשאר תחתיו והרגשתי שאני יכול ליהנות ולהתקדם אצלו. אני יכול להגיד לך שנהנתי מכל רגע והודיתי על שהחלטתי להישאר. הוכחתי תחתיו עוד הרבה דברים ונתתי עוד חותמת של חצי עונה טובה בליגה אירופית טובה. ברגע שהוא עזב (שלושה משחקים לפני הפגרה), הרגשתי שאולי זה הזמן שלי גם לעזוב והיו לי שיחות עם המועדון. כשהגיעה ההצעה חשבתי שזה נכון בשבילי, במיוחד שזו הצעה מלצ'ה בליגה בכירה כמו איטליה. רציתי את זה ואז הושג הסכם בין המועדונים".

כמה זה היה קרוב לעזיבה עוד בעבר?

"בקיץ הייתי מאוד קרוב גם לליגה האיטלקית, זה היה לקראת סוף החלון. זה נפל כי לא היה הסכם בין המועדונים והרגשתי שאני יכול להראות את עצמי עוד בגנט. בסוף זה יצא לטובה ובינואר הגיעה הצעה אחרת מאיטליה".

עומרי גאנדלמן חוגג (ראובן שוורץ)

בחלון הזה. היו עוד הצעות?

"היו דיבורים עם עוד קבוצות: הכול קרה בתחילת החלון, היו הרבה דיבורים ולצ'ה הראשונה שפנתה והייתה זאת שהיו איתה דברים קונקרטיים. מאוד רציתי את הפרויקט הזה ולהגיע לפה וזה מה שקרה בסוף".

“האמנתי שאגיע לרמות האלה”

עומרי הצעיר שהחל בגיל צעיר בבוגרים בנתניה האמין שיגיע לפתוח בהרכב בסן סירו?

"אם הייתי אומר לי לפני שש שנים? כן. מאוד האמנתי בעצמי שאגיע לרמות האלה וככל שעבר הזמן עבר וטיפסתי עוד ועוד מדרגות והשגתי עוד מטרה שהצבתי לעצמי, באמת האמנתי בעצמי שאני יכול להגיע לרמות האלה. כשהגעתי לפה, סימנתי וי על עוד מטרה שעמדתי בה. המטרה הבאה? להצליח להישאר בליגה עם לצ'ה, להראות את עצמי בליגה האיטלקית ולעמוד בעוד מטרות אישיות. הגעתי בסיטואציה שאין לי הרבה זמן להתאקלם , אני פשוט צריך לעזור לקבוצה בחצי העונה המאתגרת הזאת. הגעתי מאוד רעב בשביל האתגר הזה שיכול לתת לי המון".

לא קיבלת הרבה קרדיט בנבחרת בקמפיין. החתימה הזאת תסלול את הדרך להרכב?

"למען האמת, אני חושב שיש לי עוד הרבה מאוד מה להראות ואני חושב שעוד לא עשיתי כלום בנבחרת. יש לי טעימה קטנה מגול נגד צרפת בקמפיין ליגת האומות וזה רגע שאקח איתי לכל החיים ואזכור אותו. אני יודע כמה אני רוצה להראות את עצמי בנבחרת וכמה אני מחכה לזה. אם זה שאני משחק בליגה האיטלקית יביא לי מקום בהרכב? לא יודע ולא נכנס לזה. אני רוצה להראות את עצמי ולעזור לקבוצה שלי. בסוף יש את מקבלי ההחלטות בנבחרת שהם אלו שיצטרכו לקבל את ההחלטה הלא קלה הזאת".

רן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

רן בן שמעון כבר בירך אותך?

"אנחנו מדברים מדי פעם וכמובן אחרי החתימה דיברנו. גם עוד הרבה אנשים מהצוות דיברו איתי ואיחל לי בהצלחה. הם הראו לי כמה הם שמחים בשבילי וזה היה לי מאוד כיף".

אז לסיום, אחרי שבועיים: פיצה או פסטה?

"את האמת שאני חולה פסטה, פה היא בכלל ברמה מטורפת. אני לא חושב שאוכל לאכול פסטה במקום אחר שוב. פיצה עוד לא אכלתי. גם הספקתי להבין שאם בישראל אפשר לאכול בצלחת לדוגמה פסטה עם חזה עוף, אז פה, כשיש מנת פסטה, אתה אוכל אותה כמנה בודדת בצלחה. אה, גם אסור לשתות קפוצ'ינו אחרי 11 (צוחק)".