ישראל בכדוריד תפגוש את גאורגיה ל-2 משחקים

נבחרת ישראל תפגוש את גאורגיה לצמד משחקים, במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות אליפות העולם. המפגש הראשון יתקיים ב-18 או 19 במרץ בגאורגיה, בעוד ש משחק הבית של ישראל יתקיים ב-21 או 22 למרץ.

היום שוחק המשחק המכריע במסגרת אליפות אירופה, בו ניצחה הולנד בתוצאה 26:31 וקבעה כי גאורגיה תסיים במקום האחרון בבית E באליפות אירופה, ותפגוש את ישראל. מאמן הנבחרת דויד פיסונרו הגיב לשיבוץ: “זה הולך להיות צמד משחקים קשה מאוד. כפי שראינו באליפות אירופה, מדובר בשילוב של שחקנים ותיקים ושחקנים צעירים מוכשרים מאוד.

“הם משחקים התקפה יצירתית מאוד, עם כישרון אישי גדול והגנה קשוחה וקומפקטית”, המשיך המאמן. “המפתח עבורנו יהיה להישאר נאמנים לדרך שהתחלנו לפני שנה, נאמנים לכדוריד טוב יותר בכל יום ולספק לשחקנים המוכשרים שלנו את הבמה המושלמת להראות זאת”.