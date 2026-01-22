יום חמישי, 22.01.2026 שעה 12:04
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%1782-191022הפועל ת"א1
68%1755-180722פנרבחצ'ה2
65%1950-211623מונאקו3
65%1907-201623ריאל מדריד4
65%1940-199323ברצלונה5
65%1963-207323ולנסיה6
64%1847-197022אולימפיאקוס7
61%1943-200823פנאתינייקוס8
57%1885-202723ז'לגיריס9
57%1963-199123הכוכב האדום10
48%1900-189323וירטוס בולוניה11
48%1985-195823אולימפיה מילאנו12
43%2021-196823דובאי13
39%2128-205923מכבי ת"א14
35%2085-200023באסקוניה15
35%1922-181423באיירן מינכן16
32%2036-197522פאריס17
30%2046-181523פרטיזן בלגרד18
26%2017-182123ליון וילרבאן19
26%1982-184323אנדולו אפס20

״אם אנחנו רוצים להישאר רלוונטיים, צריך לנצח"

במכבי תל אביב מבינים את חשיבות המשחק הערב ב-21:05 נגד פנאתינייקוס ושמים את הדגש בצד ההגנתי: "לא משנה מי משחק, אצלנו או אצלם, צריכים לשמור"

|
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:05) את פנאתינייקוס במסגרת המחזור ה-24 של היורוליג, שגם יסגור את שבוע המשחקים הכפול השביעי של העונה. הצהובים מגיעים למפגש הפיקנטי לאחר ההפסד לאולימפיאקוס ביום שלישי וכשהעונה הסדירה של היורוליג מתקרבת לישורת האחרונה שלה ברור שקבוצתו של קטש לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד משחקים, בטח לא כאלו שמשוחקים בהיכל מנורה מבטחים. 

במועדון מצפים למשחק קשה מאוד, בטח בגלל זהות היריבה ובטח ובטח לאור איכות שחקני הסגל: ״אם אנחנו רוצים להישאר רלוונטיים אנחנו צריכים לנצח את המשחק, בטח עם הקהל שלנו״, אומרים בסביבת הקבוצה לקראת ההתמודדות הערב. מצבם של הצהובים העונה לא טוב, כשהעונה התחילה גרוע מבחינתם, אך רצף הניצחונות הכניס אותם למאבק על הפליי אין.

כשנותרו עוד 15 מחזורים לסיומה של העונה הסדירה, עודד קטש וחניכיו מדורגים במקום ה-14 עם מאזן של תשעה ניצחונות אל מול 14 הפסדים, כשהם במרחק של ארבעה ניצחונות ממקומות 9-10. בסביבת הקבוצה מבהירים ״משחק חשוב מאוד עבורנו״. 

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

נושא ההגנה עלה לא אחת לאורך העונה וכך גם הפעם: ״לא משנה מי משחק אצלנו או אצלם, אנחנו צריכים לשמור. אי אפשר לחטוף 30 נקודות ברבע, זה מתכון לבעיות״. כזכור מול אולימפיאקוס מכבי תל אביב ספגה 27 נקודות ברבע הראשון ו-58 במחצית הראשונה כולה, לפני שנכנסו לקצב כלשהו בשני צידי המגרש. בסביבת הקבוצה שמו למטרה להוריד את הסקור של הקבוצה מאתונה. 

יריבתם של הצהובים מגיעה לאחר ניצחון על בסקוניה, כשהעונה של הירוקים ידעה כבר עליות ומורדות, והם עצמם מדורגים במקום השביעי עם מאזן הפוך מזה של מכבי תל אביב. בכל אופן, נראה שהלחץ שם מדבר ואין כל ספק שפאו מדורגת כרגע במקום נמוך בהרבה ממה שהיא אמורה להיות.

ארגין עתמאן (רויטרס)ארגין עתמאן (רויטרס)

בינתיים הביקורות הפומביות על השחקנים, בין שבעמדה ארבע ובין שעל חלק מהשחקנים בקו האחורי, ממשיכות להגיע. כך שלא מן הנמנע שמפלס הלחץ בפנאתינייקוס גבוה במיוחד לפני המשחק הערב, והם מבינים שאין אופציה אחרת חוץ מניצחון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
