״אם אנחנו רוצים להישאר רלוונטיים, צריך לנצח"

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:05) את פנאתינייקוס במסגרת המחזור ה-24 של היורוליג, שגם יסגור את שבוע המשחקים הכפול השביעי של העונה. הצהובים מגיעים למפגש הפיקנטי לאחר ההפסד לאולימפיאקוס ביום שלישי וכשהעונה הסדירה של היורוליג מתקרבת לישורת האחרונה שלה ברור שקבוצתו של קטש לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד משחקים, בטח לא כאלו שמשוחקים בהיכל מנורה מבטחים.

במועדון מצפים למשחק קשה מאוד, בטח בגלל זהות היריבה ובטח ובטח לאור איכות שחקני הסגל: ״אם אנחנו רוצים להישאר רלוונטיים אנחנו צריכים לנצח את המשחק, בטח עם הקהל שלנו״, אומרים בסביבת הקבוצה לקראת ההתמודדות הערב. מצבם של הצהובים העונה לא טוב, כשהעונה התחילה גרוע מבחינתם, אך רצף הניצחונות הכניס אותם למאבק על הפליי אין.

כשנותרו עוד 15 מחזורים לסיומה של העונה הסדירה, עודד קטש וחניכיו מדורגים במקום ה-14 עם מאזן של תשעה ניצחונות אל מול 14 הפסדים, כשהם במרחק של ארבעה ניצחונות ממקומות 9-10. בסביבת הקבוצה מבהירים ״משחק חשוב מאוד עבורנו״.

עודד קטש (רועי כפיר)

נושא ההגנה עלה לא אחת לאורך העונה וכך גם הפעם: ״לא משנה מי משחק אצלנו או אצלם, אנחנו צריכים לשמור. אי אפשר לחטוף 30 נקודות ברבע, זה מתכון לבעיות״. כזכור מול אולימפיאקוס מכבי תל אביב ספגה 27 נקודות ברבע הראשון ו-58 במחצית הראשונה כולה, לפני שנכנסו לקצב כלשהו בשני צידי המגרש. בסביבת הקבוצה שמו למטרה להוריד את הסקור של הקבוצה מאתונה.

יריבתם של הצהובים מגיעה לאחר ניצחון על בסקוניה, כשהעונה של הירוקים ידעה כבר עליות ומורדות, והם עצמם מדורגים במקום השביעי עם מאזן הפוך מזה של מכבי תל אביב. בכל אופן, נראה שהלחץ שם מדבר ואין כל ספק שפאו מדורגת כרגע במקום נמוך בהרבה ממה שהיא אמורה להיות.

ארגין עתמאן (רויטרס)

בינתיים הביקורות הפומביות על השחקנים, בין שבעמדה ארבע ובין שעל חלק מהשחקנים בקו האחורי, ממשיכות להגיע. כך שלא מן הנמנע שמפלס הלחץ בפנאתינייקוס גבוה במיוחד לפני המשחק הערב, והם מבינים שאין אופציה אחרת חוץ מניצחון.