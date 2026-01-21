ענאן חלאילי פותח בסן ז'ילואז נגד באיירן מינכן

אחרי פגרה די ארוכה, חגיגת המשחקים שקיבלנו אתמול (שלישי) במסגרת המחזור השביעי בליגת האלופות, והמשיכה גם היום עם המשחקים המוקדמים, תגיע לשיאה עם המשחקים שינעלו את סבב המשחקים של המחזור הנוכחי, כשבמוקד ענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז יתארחו אצל באיירן מינכן.

הרכב באיירן מינכן: מנואל נוייר, יושוע קימיך, קים מין-ג’ה, יונתן טה, רפאל גררו, אלכסנדר פבלוביץ’, תום בישוף, מייקל אוליסה, לנארט קארל, לואיס דיאס והארי קיין.

הרכב אוניון סן ז’ילואז: קייל שרפן, לי סייקס, אלכסיס מק אליסטר, כריסטיאן בורגס, ענאן חלאילי, אדם זורגאנה, קמיאל ואן דה פרה, אנוער איית אל חאג’, גיז’רמה סמית’, ראול פלורוקש ופרומס דייויד.

במחזור הקודם, הבווארים שהגיעו להתמודדות מהמקום השלישי, התאוששו מההפסד לארסנל עם 1:3 על ספורטינג ליסבון ועכשיו באליאנץ ארנה הם רוצים להמשיך באותו המסלול כדי להבטיח בצורה חד משמעית את מקומם בין שמונה הראשונות בטבלה. מנגד, חלאילי וחבריו לא במצב מזהיר בלשון המעטה מבחינת הסיכויים להעפיל לשלב הבא, כאשר הם רחוקים שתי נקודות מהמקום ה-24 המוביל לפלייאוף טרם שריקת הפתיחה.