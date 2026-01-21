יום רביעי, 21.01.2026 שעה 20:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

מתחזקת: הפועל ירושלים הודיעה על רכש חדש

רואל סוטיריו, שחקן ההתקפה בן ה-25, חתם לשנתיים וחצי בבירה. האנגלי/קפריסאי שיחק בנבחרות הנוער ובנבחרת הבוגרת של קפריסין: "התרשמתי מאוד מהקהל"

|
רואל סוטיריו (באדיבות המועדון)
רואל סוטיריו (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים הודיעה הערב (רביעי) על הגעתו של רואל סיטיריו, שחתם על חוזה ל-2 עונות וחצי במועדון. שחקן ההתקפה האנגלי ממוצא קפריסאי, ששיחק בנבחרות הנוער ובנבחרת הבוגרת של קפריסין יחזק את קבוצתו של זיו אריה לאחר עזיבתו של סדריק דון למכבי חיפה.

סוטיריו נולד בלונדון וגדל בלייטון אוריינט ממזרח העיר. הוא התחיל את דרכו המקצועית במועדון המקומי ולבש את מדי הבוגרים במשך כ-5 שנים, בהם הפך לשחקן משמעותי במועדון נעוריו ואף חגג עליית ליגה. בשנתו האחרונה שם, בליגה השלישית באנגליה, היה מלך שערי הקבוצה, כאשר הבקיע 12 פעם והוסיף 5 בישולים.

בעונה שעברה עבר לבריסטול רוברס, היה שוב הכובש הבולט עם 6 שערים אך הקבוצה ירדה וגם חצי העונה הנוכחית לא האירה לה ולו פנים. זמן להתחלה חדשה עבור השחקן שבמאזנו 56 שערים.

רואל סוטיריו (באדיבות המועדון)רואל סוטיריו (באדיבות המועדון)

לאחר החתימה אמר סוטיריו: “אני נרגש לפתוח פרק חדש בקריירה מחוץ לאנגליה. התרשמתי מאוד ממועדון האוהדים המיוחד הזה, ואני מגיע מלא באנרגיה כדי להצליח ולעזור לקבוצה להשיג תוצאות חיוביות. יאללה הפועל!”.

