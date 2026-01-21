יום ראשון, 25.01.2026 שעה 05:15
212-207ארסנל1
187-207באיירן מינכן2
158-197ריאל מדריד3
158-147ליברפול4
147-157טוטנהאם5
1310-207פאריס סן-ז'רמן6
136-167ניוקאסל7
138-147צ'לסי8
1313-187ברצלונה9
139-147ספורטינג ליסבון10
139-137מנצ'סטר סיטי11
1313-167אתלטיקו מדריד12
139-107אטאלנטה13
127-137אינטר14
1210-147יובנטוס15
1115-197בורוסיה דורטמונד16
109-97גלאטסראיי17
1015-137קרבאח אגדם18
911-117מארסיי19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
814-157פ.ס.וו. איינדהובן22
811-77אתלטיק בילבאו23
813-87אולימפיאקוס24
812-77נאפולי25
817-117פ.צ. קופנהאגן26
717-127קלאב ברוז'27
614-127בודה גלימט28
610-67בנפיקה ליסבון29
610-47פאפוס30
617-77אוניון סן ז'ילואז31
619-77אייאקס32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
315-47סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

לבנדובסקי וברדג'י ב-11 של פליק לסלביה פראג

ברצלונה תעלה למשחק החשוב בליגת האלופות מול הצ'כים גם עם ראפיניה, פרמין לופס, דה יונג ופדרי. ז'ול קונדה, אריק גרסיה, מרטין ובאלדה יפתחו בהגנה

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

ברצלונה תתארח הערב (רביעי) אצל סלביה פראג במטרה ברורה: לנצח ולעשות צעד חשוב לחלק העליון של טבלת ליגת האלופות, שם היא עוד מקווה לתפוס מקום בשמינייה הראשונה ושמינית גם, ולהימנע משלב הפלייאוף.

הרכב סלביה פראג: ינדריק סטאנק, תומאס הולש, סטפן חלופק, דויד זימה, דייויד מוזס, מיכאל סדילק, אוסקר דורליי, יוסופה סאניאנג, לוקאס פרובוד, ואסיל קושיי ותומאש צ’ורי.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, ג’רארד מרטין, אריק גרסיה, אלחנדרו באלדה, פרנקי דה יונג, פדרי, רפיאינה, פרמין לופס, רוני ברדג’י ורוברט לבנדובסקי.

הקטלונים מגיעים למשחק הזה לאחר ניצחון חשוב במחזור הקודם, שהחזיר אותה למסלול האירופי, אך במקביל גם אחרי הפסד ליגה מתסכל שקטע רצף מרשים של 11 ניצחונות בכל המסגרות. למרות זכייה בסופר קאפ הספרדי, בקבוצה של האנזי פליק יודעים שאין מקום לשאננות, במיוחד לאור העובדה שמאזן החוץ שלהם בליגת האלופות בתקופה האחרונה רחוק מלהיות מרשים, עם ניצחון אחד בלבד ב-5 משחקי חוץ.

האנזי פליק (רויטרס)האנזי פליק (רויטרס)

עבור המארחת מדובר באחד הרגעים הקריטיים בעונה האירופית. סלביה עדיין ללא ניצחון בשלב הליגה של ליגת האלופות, אך למרות מאזן של 3 תוצאות תיקו ו־3 הפסדים, היא שומרת על סיכוי להעפיל לפלייאוף. הבעיה המרכזית נותרה בחלק ההתקפי, עם רצף של 5 משחקים במפעל ללא שער, כולל שניים רצופים בבית. בנוסף, הקבוצה לא שיחקה משחק רשמי למעלה מחודש, דבר שעלול להשפיע על הקצב והחדות.

ההיסטוריה נוטה בבירור לטובת ברצלונה. בשני המפגשים הקודמים בין הקבוצות היא לא הפסידה, כולל ניצחון 1:2 בפראג בעונת 2019/20. סלביה עצמה כמעט ואינה מצליחה מול קבוצות ספרדיות באירופה, עם ניצחון אחד בלבד לאורך השנים, בעוד שברצלונה ניצחה 7 מתוך 8 משחקיה בליגת האלופות מול יריבות צ’כיות. שתי הקבוצות מתמודדות עם חיסורים משמעותיים, כאשר סלביה חסרה מספר שחקנים פצועים וברצלונה נאלצת להסתדר בלי פראן טורס ובלי לאמין ימאל המושעה. 

