קורצקי ורפואה בין המועמדים לאימון נבחרת הנשים

אחרי שניסו אביטן התפטר מתפקידו כמאמן נבחרת הנשים בכדורגל (וחזר להפועל חדרה), ועדת האיתור התכנסה היום (רביעי) על מנת לבחון את המועמדים ולבחור מאמן חדש לנבחרת הנשים.

כאמור, ועדת האיתור של ההתאחדות לכדורגל התכנסה היום עם יו”ר ההתאחדות, שינו זוארץ, שמעון מימון, אחראי נשים בהתאחדות, ואלישע לוי, הופיעו בפניה מספר מועמדים, כשלבסוף תתקבל ההחלטה על המאמן שיוביל את הנבחרת.

קורצקי, רפואה ויחזקאל מועמדים, קשטן יגיע בשני

בין המועמדים שהופיעו בפני הוועדה – מנחם קורצקי, קובי רפואה וניסן יחזקאל, כאשר הוועדה אמורה להמשיך את ההתקדמות ולקבל את החלטה מי יאמן את נבחרת הנשים. בכל אופן, מי שהכי הרשים את הוועדה והגיע מוכן הוא קורצקי, שלו כרגע הכי הרבה נקודות זכות.

ביום שני מועמד נוסף יגיע – תומר קשטן. אגב, סילבי ז’אן, שהופיעה בפני הוועדה, מועמדת לאמן את הנבחרת עד גיל 19.