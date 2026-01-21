יום רביעי, 21.01.2026 שעה 18:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

קורצקי ורפואה בין המועמדים לאימון נבחרת הנשים

אחרי שניסו אביטן התפטר מאימון הנבחרת וחזר לחדרה, ועדת האיתור יחד עם שינו, מימון ואלישע התכנסה ובחנה מספר מועמדים, כולל גם ניסן יחזקאל וקשטן

|
מנחם קורצקי (שחר גרוס)
מנחם קורצקי (שחר גרוס)

אחרי שניסו אביטן התפטר מתפקידו כמאמן נבחרת הנשים בכדורגל (וחזר להפועל חדרה), ועדת האיתור התכנסה היום (רביעי) על מנת לבחון את המועמדים ולבחור מאמן חדש לנבחרת הנשים.

כאמור, ועדת האיתור של ההתאחדות לכדורגל התכנסה היום עם יו”ר ההתאחדות, שינו זוארץ, שמעון מימון, אחראי נשים בהתאחדות, ואלישע לוי, הופיעו בפניה מספר מועמדים, כשלבסוף תתקבל ההחלטה על המאמן שיוביל את הנבחרת.

קורצקי, רפואה ויחזקאל מועמדים, קשטן יגיע בשני

בין המועמדים שהופיעו בפני הוועדה – מנחם קורצקי, קובי רפואה וניסן יחזקאל, כאשר הוועדה אמורה להמשיך את ההתקדמות ולקבל את החלטה מי יאמן את נבחרת הנשים. בכל אופן, מי שהכי הרשים את הוועדה והגיע מוכן הוא קורצקי, שלו כרגע הכי הרבה נקודות זכות.

ביום שני מועמד נוסף יגיע – תומר קשטן. אגב, סילבי ז’אן, שהופיעה בפני הוועדה, מועמדת לאמן את הנבחרת עד גיל 19.

