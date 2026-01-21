יום רביעי, 21.01.2026 שעה 18:48
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
812-77נאפולי23
817-117פ.צ. קופנהאגן24
713-106קרבאח אגדם25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

שחקני מנצ'סטר סיטי יממנו את כרטיסי האוהדים

לאחר ההפסד 3:1 לבודה גלימט בליגת האלופות, החליטו ארבעת הקפטנים של הקבוצה לשלם מכיסם את עלות הכרטיסים של 374 האנשים שליוו אותם לקוטב הצפוני

|
שחקני מנצ'סטר סיטי מתוסכלים (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר סיטי מתוסכלים (IMAGO)

הנהגת השחקנים של מנצ'סטר סיטי במהלך יוצא דופן של אחריות ומחויבות כלפי הקהל: ארבעת הקפטנים של המועדון - ברנרדו סילבה, רובן דיאש, ארלינג הולאנד ורודרי, הודיעו כי יכסו באופן מלא את עלות הכרטיסים של כל האוהדים שתמכו בקבוצה במשחק החוץ בנורבגיה.

המחווה מגיעה לאחר שהקבוצה נחלה אמש (שלישי) הפסד 3:1 לבודה גלימט לעיני 374 אוהדים שעשו את הדרך הארוכה בתנאי קור קיצוניים. עלות הכרטיסים הכוללת מוערכת ב-9,357 פאונד. "האוהדים שלנו הם הכל עבורנו", מסרו הקפטנים בהצהרה משותפת.

"אנחנו מודעים להקרבה שהאוהדים עושים כשהם מטיילים ברחבי העולם כדי לתמוך בנו בבית ובחוץ, ולעולם לא נקבל זאת כמובן מאליו. הם האוהדים הטובים בעולם". השחקנים התייחסו למאמץ המיוחד של הקהל במשחק האחרון: "אנחנו מכירים בכך שזו הייתה נסיעה ארוכה מאוד עבור האוהדים שתמכו בנו בקור מקפיא במהלך ערב קשה עבורנו על המגרש.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

“כיסוי עלות הכרטיסים עבור אלו שנסעו לבודה הוא המעט שאנחנו יכולים לעשות", המשיכו ארבעת השחקנים. כעת, הפנים של הסיטיזנס נשואות קדימה: "אנחנו מוכנים להילחם בשבת במשחק מול וולבס, ולאחר מכן שוב ביום רביעי הבא כשנפגוש את גלאטסראיי מול האוהדים המדהימים שלנו באיתיחאד".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */