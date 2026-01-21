מאימון בבונדסליגה לניהול סניף של מקדונלדס

אלכסנדר נורי, שהיה מאמן מצליח בבונדסליגה, ביצע שינוי דרסטי בחייו כשעבר לעבוד ולנהל בשני סניפי מקדונלד'ס. המאמן והכדורגלן לשעבר החליט לקחת פסק זמן מהקריירה המקצועית, ועוסק כעת בניהול מסעדות בעיר הרצוגנרט שבצפון-מערב גרמניה.

"בעצם, שני העולמות מבוססים על חיבור בין אנשים. בכדורגל, אלה השחקנים; כאן, אלה העובדים", אמר נורי בראיון לעיתון הגרמני 'סודדויטשה צייטונג'. מאמן העבר בן ה-46 שיחק כדורגל במשך 13 שנים לפני שפרש ב-2011, השלים את לימודי ההדרכה שלו ב-2016, יחד עם יוליאן נגאלסמן, ואימן בקבוצות כמו אולדנבורג, ורדר ברמן II, ורדר ברמן, אינגולשטדט, הרטה ברלין (כעוזר ומאמן זמני), עוזר מאמן של נבחרת ארצות הברית וקוואלה היוונית.

התקופה המוצלחת ביותר בקריירת האימון של נורי הייתה בשנת 2016, כאשר הוביל את ורדר ברמן ל-11 משחקים ללא הפסד, בהם השיג 9 ניצחונות, ובכך הציל את הקבוצה מהתמודדות על ירידת ליגה.

אלכסנדר נורי (IMAGO)

עם זאת, אחרי תקופה לא מוצלחת בקבוצת קוואלה היוונית, שם סיים את העונה במקום האחרון ב-2022, נורי החליט לשנות כיוון בחיים ולפנות למקצוע חדש. "כשאתה חותם על חוזה, אתה גם חותם על פיטוריך", אמר נורי, שהסביר כי עבר לתחום הניהול במקדונלד'ס מתוך רצון למצוא יציבות אישית בחייו.

מ-2026, נורי משמש כמנהל בשני סניפי מקדונלד'ס בעיר הרצוגנרט, עיר קטנה בגרמניה. "העיקרון הבסיסי זהה: צריך להבין מי עומד מולך, מה מניע אותו, מה הוא צריך כדי להצליח", הסביר נורי על המעבר מתחום הספורט לעולם הקולינריה.