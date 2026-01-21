קריצ'אק חתם, גומז יחזור להרכב של הפועל חיפה

איוון קריצ'אק חתם היום (רביעי) באמצעות סוכנו פרנק בלחסן על חוזה עד תום העונה עם אופציה לעונה נוספת בהפועל חיפה. הבלם הסרבי עבר בבקרה והשחרור הבינלאומי שלו הגיע, משמע הוא יכול להיות בסגל כבר מול מכבי בני ריינה.

קריצ’אק ערך היום אימון בכורה והותיר רושם חיובי. מדובר בזר השני שהגיע לקבוצה אחרי סנדרו אלטונשילי שחתם לפני שבועיים וכבר שותף בהפסד לעירוני קריית שמונה, הפסד שהצליח לערער את המערכת.

לפני האימון היום התקיימה אסיפה בה גל אראל אמר לשחקנים: "הטקטיקה לקראת ריינה פחות חשובה כרגע. צריך לפני הכל לבוא כקבוצה לוחמת ומגובשת. ק"ש ניצחה כי היא רצתה את זה יותר מאיתנו. אנחנו חייבים גם לבוא בגישה כזאת ולרצות יותר מהיריבה".

גל אראל (עמרי שטיין)

המגן סאנא גומז יחזור להרכב על חשבון אורן ביטון לקראת ההתמודדות בשבת נגד ריינה, משחק בו לקבוצה אסור למעוד אחרת עלולה למצוא את עצמה בקרבות התחתית.