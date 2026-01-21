כעת: בית"ר, מכבי ת"א והפועל פ"ת עומדות לדין

בשעה זו מתקיימות העמדות לדין משמעתי בכדורגל הישראלי, כאשר תובע ההתאחדות הודיע על שורת כתבי אישום נגד קבוצות ובעלי מ.ס אשדוד ג’קי בן זקן בנוגע לחולצה שלבש. בין המקרים שנידונים נמצאות בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב וגם הפועל פתח תקווה, כאשר כל תיק נוגע לאירועי משמעת חמורים שהתרחשו בתקופה האחרונה.

במוקד תשומת הלב נמצאת הפועל פתח תקווה, שהועמדה לדין בעקבות התפרעות אוהדים לאחר משחק גביע המדינה מול בני ריינה. על פי דו”ח המשקיף, כחצי שעה לאחר סיום המשחק החלה מהומה באזור החניה הסטרילי של האצטדיון, כאשר 7–8 אוהדי הפועל פתח תקווה ניסו לתקוף מאבטחים של הקבוצה המארחת. המאבטחים נאלצו להימלט ולהסתתר בתוך אוטובוס ריק של בני ריינה, בעוד האוהדים ניסו לפרוץ אליו, כולל זריקת כיסא פלסטיק שהתנפץ על שמשת האוטובוס.

האירוע החריף עוד יותר כאשר, לפי הדו”ח, אחד האוהדים הכה מאבטח ושבר תרמוס זכוכית על פניו, מה שגרם לפציעתו ולהזעקת צוות מד”א, שפינה אותו לבית החולים בחשד לשבר בלסת. עוד צוין כי תחילת האירוע הייתה ביציע, לאחר שאוהד שלף סכין יפנית כדי להסיר דגלים, דבר שהוביל לעימות עם מאבטחים, שהתגלגל בהמשך לאירוע האלים מחוץ לאצטדיון. כעת תעמוד הפועל פתח תקווה לדין משמעתי, כשבמערכת הכדורגל ממתינים להכרעת בית הדין בנוגע לאחד האירועים החמורים שנראו העונה.

מכבי חיפה:

הדיון בעניין הירוקים נדחה וייערך במועד אחר. הקבוצה הייתה צריכה לעמוד לדין בעקבות האירועים במשחק נגד מכבי תל אביב, כשנושא הנהמות כנגד טייריס אסאנטה והליו וארלה עמדו על הפרק כמו גם זריקת הכיסאות אל עבר אוהדי הצהובים, בדיון שיחול ככל הנראה בשבוע הבא.

מ.ס אשדוד – ג’קי בן זקן:

בעלי הקבוצה ביקש דחייה, אך לא קיבל אישור לכך, פסק הדין יינתן בהיעדרו. בהחלטת הביניים נכתב: “נראה כי הנאשם עושה ככל שלאל בידו על מנת שבית הדין לא ידון בעניינו ובתיקיו ההולכים ומצטברים על שולחן בית הדין. עם כל הכבוד הראוי הנאשם עוסק בדחיות סדרתיות של דיוניו, וכאמור כרגע מונחים על שולחנו של בית דין זה , במצטבר 3 תיקים ממועדים שונים אשר בגינם אמור לעמוד לדין הנאשם. לכן אין בכוונתי לקבל את בקשת הנאשם. לנאשם הזכות להגיש כתב הגנה ואף להגיש כתב הגנה במנוסח ע"י עו"ד כמצוין בסעיף 9 לתקנון המשמעת. הבקשה נדחית. ניתן בהיעדר 21.1.26 נעם ליובין, עו"ד דיין”.

ג׳קי בן זקן עם חולצת המחאה (שחר גרוס)

בית”ר ירושלים:

הקבוצה מהבירה עומדת לדין על קריאות גזעניות במשחק מול עירוני ק״ש, על השיר כנגד סלים טועמה. יש לקבוצה עונש על תנאי על קריאות גזעניות לאיסור מכירת כרטיסי חוץ וקנס נוסף מחודש דצמבר וגם תנאי על המשחק מול הפועל חיפה בחודש אוקטובר. את בית״ר מייצגים היועץ המשפטי עורך הדין רונן מוזסון ועורך הדין בר צירלין.

עו"ד רונן מוזסון ועו"ד בר צירלין (תומר חבז)

עו”ד מוזסון: “הקבוצה יוצאת בקמפיין מול כל האוהדים על מנת לנסות ולהפחית את הקריאות האלה עד להעלמתן ממשחקי הקבוצה. על פי הנחיית הנהלת המועדון, במשחקי הבית יש כריזה בכל מקרה של שירה כזאת. בנוסף, מונו גורמים מקשרים מול האוהדים. תביעות וכו׳ אלו דברים שקיימים, אבל בגלל שמדובר בתופעה רחבת היקף צריך להתמודד איתה אחרת.

“אנחנו לא מצדיקים ומנסים להילחם. אנחנו מודעים לכניסת התקנות החדשות של פיפ״א. התובע מבקש 50,000 ולהפעיל את עונש התנאי על מכירת כרטיסים לקהל חוץ ואני יכול לבקש את רחמי בית הדין כי זה יהיה משחק החוץ השני ללא קהל (נגד הפועל באר שבע לא יהיה קהל) ונשמח שהנושא יילקח בחשבון”.

מוזסון המשיך: “ברור לנו שכל נקודה תשפיע על הישגי הקבוצה ואני מקווה שגם הקהל מבין את זה. לבית הדין סמכות לשנות את העונש המבוקש”. הדיון נערך אצל הדיין ישראל שמעוני.

מכבי תל אביב:

מכבי ת״א באמצעות עורכת הדין יעל מרגלית עומדת לדין אצל הדיין גיורא לנדאו עקב אירועי המשחק מול בני סכנין בסעיף של קריאות גזעניות/פוגעניות. בנוסף, הקבוצה עומדת לדין גם על אירועי המשחק האחרון נגד מכבי חיפה, בו נזרקו כיסאות אל עבר אוהדי הירוקים.

מרגלית: “אפשר לשמוע בווידאו שמה שמצליחים לשמוע זה את החלק הראשון של המשפט ולא ניתן לשמוע את החלק השני שנטען בדו״ח (‘בא לי לזרוק חזיז על מסגד אל אקצה’) אנחנו מתנגדים לכל אמירה פוגענית כלפי כל אדם ומקום (במקרה הזה מסגד). התובע הגדיר את האמירה הזאת כפוגענית ולא גזענית”.

לנדאו: “יש גם ענייני מגדר ודת. פעם כשהייתה גזענות זה היה מדויק וממוקד ועכשיו הכניסו את כל הדברים שלא רוצים שייאמרו. גזענות היא חלק מאמירה פוגענית”.

מרגלית: “אני חושבת שיש רף חמור יותר שאולי נאמר בעבר שהוא יותר חמור מאמירה נגד מסגד. כרגע יש סעיף רחב ולבית הדין שיקול דעת לראות אמירות מסוימות כחמורות יותר או אמירות מסוימות ברף יותר נמוך. העובדה שהשופט והמשקיף לא שמעו וגם אנחנו, אולי מוכיחה שזה לא היה משהו מאוד דומיננטי באצטדיון שכולם שמעו. בד״כ במשחקים נגד סכנין או משחקים רגישים אחרים המשקיף נוטה לשמוע הכל. זה היה האירוע היחיד במשחק, ובמשחקים קודמים היו יותר אירועים”.

מרגלית: “אספר לבית הדין על העבודה שהמועדון עושה כדי להילחם בתופעת הגזענות במשך שנים: זה קרה תמיד אבל לאור כניסת התקנות החדשות החלטנו לשים יותר דגש ובהודעות שאנחנו מוציאים לקהל אנחנו לא מדברים רק בכלליות, אלא גם מנחים על אילו משפטים אנחנו עומדים לדין”.

מרגלית: “רק בשבועות האחרונים הרחקנו שבעה אוהדים על קריאות כאלה וביטלנו להם את המנוי. יש גם אוהד אחד שהרחקנו אחרי שבמשחק מול אשדוד, ראו אותו בטלוויזיה נוהם. לא עמדנו על זה לדין, אנחנו על דעת עצמנו הרחקנו אותו לתקופה ארוכה של יותר מעונה אחת”.

התובע ביקש על תיק זה הפעלת התנאי: עונש של 15,000 ש”ח ואיסור מכירת כרטיסי חוץ על תנאי. עו”ד מרגלית מבקשת שאם מופעל התנאי, הקנס יחול אבל לא יהיה עונש של איסור מכירת כרטיסי חוץ, כשבמועדון אף ביקשו להגדיל את הקנס, אך לא ליצור תנאי כזה.

בנושא אירועי המשחק נגד מכבי חיפה, פתחה עו”ד מרגלית: “נשמח להקל על כך שפנינו למכבי חיפה לקבל את מצלמות האבטחה ולאתר את אוהדינו שהיו מעורבים במקרה. הם כתבו לנו שהם בודקים את הדברים ויעדכנו אם זה רלוונטי ושבכל אופן אין להם כוונה להעביר את הצילומים. אנחנו עדיין מתכוונים לפנות לדרגים הגבוהים וככל שנאתר את האוהדים נטיל עליהם קנס”.

בנוסף, המועדון לדין לגבי איחור המאמן: “הקבוצה טסה בצהריים לגרמניה ואני עוד צריכה לברר. אשמח לאפשרות להגיש מכתב בנושא עד יום ראשון”. האיחור הוא קבוצתי, אך העונש עשוי להיות מוטל על המאמן.