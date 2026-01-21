יום רביעי, 21.01.2026 שעה 17:03
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"בריאל אתה לא צריך להיות מאמן אלא לנהל אגו"

גארת' בייל בביקורת על צ'אבי אלונסו: "אתה לא צריך לעשות כל כך הרבה דברים טקטיים. בחדר ההלבשה יש כוכבי על שיכולים לשנות משחקים כהרף עין"

|
אלונסו ובייל (IMAGO)
אלונסו ובייל (IMAGO)

גארת’ בייל מכיר את חדר ההלבשה של ריאל מדריד על בוריו, לאחר שבילה שם חלק משמעותי מהקריירה שלו. במדי המועדון הוא אף זכה חמש פעמים בליגת האלופות. כעת, לאחר עזיבתו של צ’אבי אלונסו את הקבוצה לפני קצת יותר משבוע, הוא נשאל על הסיבות לכך שהתקופה של המאמן על הקווים לא הצליחה כפי שציפו ממנה.

בייל תחילה הגן על המאמן והדגיש את איכויותיו. “הוא מאמן מדהים. הוא זכה בכל מה שזכה בבאייר לברקוזן, הוא לקח תארים, הוא אימן את הקבוצה בצורה יוצאת מן הכלל. אבל כשאתה מגיע לריאל מדריד, אתה לא צריך להיות רק מאמן, אתה צריך להיות מנהל. אתה צריך לנהל את האגו בחדר ההלבשה”, אמר בראיון.

“בריאל צריך לנהל אגו”

הוולשי חזר על דבריו והדגיש גם את האיכות של שחקני ריאל מדריד, כאלה שמסוגלים להפוך משחק ברגע אחד, וזה מבחינתו הדבר החשוב ביותר. “צריך לנהל אגו. אתה לא צריך לעשות כל כך הרבה דברים טקטיים. בחדר ההלבשה יש כוכבי על שיכולים לשנות משחקים כהרף עין. אז כן, אפשר להגיד שהוא מאמן וטקטיקן מצוין, אבל בריאל מדריד, ברור שזה לא עבד”, סיכם.

גארתגארת' בייל (IMAGO)

אלונסו הגיע עם מוניטין מצוין בעקבות ההצלחה ההיסטורית שלו בבאייר לברקוזן. עם זאת, למרות שניצח ב-13 ניצחונות ב-14 המשחקים הראשונים תחתיו, ה“הרפתקה” שלו על ספסל ריאל מדריד התפרקה במהירות, והובילה לפיטוריו לאחר ההפסד בגמר הסופר קאפ הספרדי לברצלונה ולגל של שאלות סביב מה בדיוק השתבש.

למשל, הקשר בין אלונסו לויניסיוס ג’וניור היה בעייתי במיוחד. החלטתו של המאמן להושיב את הברזילאי על הספסל מדי פעם יצרה מתיחות בין השניים, והחלוץ אף נשמע אומר כי יעזוב את המועדון לאחר התגובה הדרמטית שלו כשהוחלף במשחק מול ברצלונה.

