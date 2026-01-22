פנאתינייקוס מציגה: חוסר למרות סגל נוצץ וקללה

המחזור ה-24 של היורוליג ייצא הערב (חמישי, 21:05) לדרך כאשר מכבי תל אביב תארח את פנאתינייקוס של ארגין עתמאן, שאין ספק לגביה כי ברמת הסגל מדובר באחד הסגלים הכי מוכשרים שעולים על הפרקט בכל מחזור ביורוליג. היא מוכשרת, היא עמוקה, יש לה הכל מהכל. אבל שעון שוויצרי, אתם יודעים כל מה שקשור לדיוק העונה, היא לא תמיד שם והיא לא תמיד עקבית, היא עדיין אמורה למצוא את הדרך לפיינל פור של היורוליג. אך השורה התחתונה לגביה, לאור הדרך, היא ששום דבר כבר לא יפתיע.

הסגל

מבט חטוף על הקו האחורי בטח שברמת השמות ולאחר מכן ברמת היכולות מראה תמונה לא פחות ממדהימה. סביר להניח שאם תציעו לכל קבוצה את מי מקנדריק נאן דרך ג'ריאן גראנט, קוסטאס סלוקאס, או טי ג׳יי שורטס, סביר להניח שעוד תביאו לקטטה המונית בין קבוצות היורוליג, ולא בכדי נהלי משחק מגובים בסקוררים שמגובים בשחקנים שיודעים להפעיל לחץ על גארדים ומגובים גם בקלעים, וזאת עוד לפני שבכלל התייחסנו לעמדות הפורוורד והסנטר.

אפשר להמשיך את סקירת השחקנים, אבל הנקודה היא שמה שפנאתינייקוס קיבלה בעונת 24/25 ממתיאס לסורט היא עדיין חסרה, יכול להיות שפה טמונה הבעיה האמיתית שלה, הרי עמדה חמש על הנייר אצל הקבוצה מאתונה עמוקה יותר משהייתה בעונת הזכייה שלה ואפשר לומר שכולם ביחד נותנים היום לארגין עתמאן ברמה הסטטיסטית עולה על מה שלסורט נתן. אבל משהו בדומיננטיות שלו בדברים שלא יופיעו לכם בדפי הסטטיסטיקה, ולא מן הנמנע שלא יופיעו גם בסטטיסטיקות המתקדמות, כל אלו פשוט חסרים לפנאתינייקוס שזו העונה השלישית ברציפות שהתחושה סביבה היא שיותר מהכל היא תלויה בקנדריק נאן וזה די מוזר בהתחשב שתי הפסקאות הקודמות.

קוסטאס סלוקאס (IMAGO)

כבר שנתיים שפאו מחפשת את הרכז המחליף הכוכב שלה, למה כוכב ומחליף הולכים ביחד? כי עתמאן צריך שהשחקנים שעולים ישירות מהספסל ידעו לתת תפוקה נהדרת כבר מהשנייה הראשונה שלהם, עם לורנזו בראון העסק לא התחבר ועם שורטס זה עדיין לא זה. ההצהרות עד כה של עתמאן מזכירות את עונת הזכייה, בינתיים לסורט עדיין לא כשיר לחזור מאותה הפציעה מחרידה ברגלו, מה שגם מעלה את התהייה מה היה כל כך לחוץ לנסות ולהחזירו בשנה שעברה בפיינל פור אבל זה כבר נושא ליום אחר, בינתיים שווה לעבור לנקודה הבאה ולנסות לקבוע האם לחץ של עיר מארחת משחק תפקיד או שמא זהו מיתוס שאפשר לנפצו.

קללת העיר המארחת?

פורמט הפיינל פור בעידן היורוליג כפי שאנחנו מכירים אותו כיום החל לו ב-2002, אז היינו לאחר הפיצול והקמת הליגה הכי יוקרתית שיש ליבשת הישנה. בולוניה הגיעה אז לפיינל פור שנערך בבולוניה כאלופה המכהנת, הפיינל פור הראשון של המילניום והקבוצה מהעיר המארחת העפילה, מי שהניפה את גביע היורוליג הייתה דווקא פאו שניצחה את קינדר בולוניה לאחר שהשלימה קאמבק מפיגור של 14 נקודות. אירוע השיא של הכדורסל האירופי ב-2003 נערך בברצלונה אליו הגיע בארסה שגם הלכה עד הסוף. בפיינל פור של 2004, ותצוגת תכלית שספק אם אי פעם תשוחזר, תל אביב, מכבי כמובן מעפילה וגם זוכה.

פיינל פור 2005, היעד? מוסקבה. צסק״א כמובן מעפילה אך מודחת כבר בחצי הגמר. 2006, פראג, יעד ניטרלי. 2007 אתונה, גם גמר שהיה ללא פחות ממשחק שחמט אדיר בין ז'ליקו אוברדוביץ' ואטורה מסינה, המנצחת? פאו. 2008 מדריד, האלופה? צסק״א מוסקבה כאשר ריאל מדריד הייתה לקבוצה הראשונה שלא מעפילה לפיינל פור שנערך בעיר שלה. 2009, ברלין העיר המארחת, אלבה עושה טופ 16 אבל שם העונה שלה נגמרת. 2010, פאריס מארחת, אם כי באותה העונה הקבוצה הצרפתית היחידה בתחרות מגיעה מאורליאן – האלופה אגב ברצלונה.

אוהדי פנאתינייקוס חוגגים זכייה ביורוליג (IMAGO)

2011 הפיינל פור נערך בברצלונה והאלופה המכהנת? היא בכלל לא שם, המנצחת אגב היא פנאתינייקוס. 2012, איסטנבול, יורגוס פרינטזיס, הגויאבה והקאמבק מפיגור בן 19 נקודות, כן אותו גמר היה לא פחות מבלתי נשכח, שלוש קבוצות טורקיות פותחות את אותה העונה וכולן מסיימות את דרכן בטופ 16. 2013 לונדון, יעד ניטרלי. 2014 מילאנו, מכבי תל אביב זוכה ומילאנו מודחת על ידי הצהובים בפלייאוף. 2015, מדריד ולראשונה מאז אתונה 2007 האלופה מגיעה מהעיר שגם מארחת את התחרות.

ממשיכים. 2016, ברלין, שתי נציגות גרמניות אך אף לא אחת מברלין, שתיהן כאמור לא מגיעות למעמד היוקרתי. 2017 איסטנבול, פנרבחצ'ה זוכה. 2018, בלגרד, מדריד אלופה ואין נציגה סרבית במעמד. 2019, ויטוריה גסטייז העיר המארחת כאשר בסקוניה לא במעמד. 2020 קלן, עיר ניטרלית, כאמור קבוצות מגרמניה משחקות אך הן לא מקלן ואין אחת שמגיעה למעמד. 2022, בלגרד, אין קבוצה סרבית במעמד, אנדולו משלימה זכייה שנייה ברציפות. 2023, קובנה, האלופה ריאל מדריד, ז'לגיריס כאמור לא העפילה לפיינל פור. 2024, ברלין, הקבוצות הגרמניות לא מעפילות, האלופה? פנאתינייקוס. 2025 אבו דאבי יעד ניטרלי.

23 פיינל פורים שוחקו עד כה, רק בחמישה מהם האלופה הגיעה מהעיר המארחת ובלא מעט מהם גם הקבוצה מהעיר המארחת כלל לא העפילה, כך שלא מן הנמנע שישנו אספקט מסוים של לחץ וההיסטוריה לא עומדת לטובתה של המארחת (בכל זאת 21.7%). כך שלשאלה בנוגע להאם מה שקורה עד כה עם פנאתינייקוס בכל הנוגע לתוצאות קשור למקצועי או למנטלי, או שמא זה גם וגם? התשובה היא שהזמן יספק את התשובות. בינתיים אפשר לומר על הקללה כמו שיש על המקום הראשון בתום העונה הסדירה מנגד, שלא בדיוק מדובר במיתוס שכן ההיסטוריה והתוצאות בהחלט תומכות בקושי.