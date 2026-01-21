"לא מתחרט על החוזה שלי, זה עדיין הרבה כסף"

דני אבדיה הפך העונה לאחד הסיפורים הבולטים ב-NBA. הפורוורד של פורטלנד מעמיד ממוצעים של 26.2 נקודות, 7.1 ריבאונדים ו-6.9 אסיסטים למשחק, נתונים שמציבים אותו בשורה אחת עם לוקה דונצ’יץ’ וניקולה יוקיץ’ כשחקנים היחידים בליגה עם ממוצע של לפחות 25-7-6. הישראלי בן ה-25 הפך למועמד מוביל לתואר השחקן המשתפר וסיים במקום החמישי בהצבעת האוהדים לאולסטאר במערב, עם יותר מ-2.2 מיליון קולות.

אבדיה מייחס את הפריצה שלו לשילוב של ביטחון שקיבל מצ’ונסי בילאפס, כימיה עם חבריו לקבוצה ובעיקר לחוסן המנטלי שנבנה אצלו כבר בגיל צעיר במכבי תל אביב. “אני חושב שאני יודע לעבור דברים בלי להתלונן או לרחם על עצמי”, אמר. “למדתי שאין לי תירוצים. מגיל צעיר הייתי צריך להסתדר לבד, וזה הפך אותי לקשוח”.

החוויה כששיחק כנער לצד שחקנים בוגרים בישראל לא הייתה פשוטה. אבדיה מספר על ביקורת בלתי פוסקת מצד מאמנים וחברים לקבוצה, שלעתים הותירה אותו מותש רגשית, אך גם חישלה אותו. “זה הפך אותי לקשוח, ממש קשוח”, סיפר. “זה כמו כשאתה רץ הרבה והעור בכפות הרגליים נהיה עבה. ככה זה הרגיש”.

דני אבדיה (רויטרס)

הקפיצה הגדולה הגיעה לאחר שיחה עם בילאפס בדצמבר 2024, אז פושט תפקידו והודגש שעליו לדחוף את הקצב במעבר אחרי ריבאונד. בחודשיים האחרונים של העונה הקודמת הוא כבר קלע 24.9 נקודות בממוצע, והעונה הנוכחית המשיכה את המגמה, גם בזכות אילוצים. פציעות של הרכזים סקוט הנדרסון וג’רו הולידיי גרמו למאמן הזמני טיאגו ספליטר למסור לאבדיה את ניהול המשחק. “אנשים צריכים להבין: הוא פשוט נושא אותנו על הגב”, אמר ספליטר. “והוא עושה את זה בעמדה שונה”.

המספרים מדברים בעד עצמם: אבדיה מדורג שני בליגה בקליעות עונשין עם 325, שישי בנקודות ושמיני באסיסטים. הוא עבר את רף 20 הנקודות 34 פעמים העונה, נתון שמציב אותו בצמרת הליגה, ופורטלנד נמצאת במקום התשיעי במערב עם מאזן 22-22. כל זה מגיע גם יחד עם אחד החוזים הידידותיים ביותר לקבוצה בליגה, חוזה יורד לארבע שנים בסך 55 מיליון דולר.

“לא מתחרט על החוזה”

“האם אני מתחרט על החוזה? לא”, אמר אבדיה. “זה נתן לי הרבה שקט, כי אני יודע שאני בטוח. זה היה היעד שלי. אמרתי לסוכן שלי, והוא חשב שכדאי פחות שנים, אבל אמרתי לעצמי: אם אשחק מעבר לחוזה, אז אשחק מעבר לחוזה. נתמודד עם זה אחר כך. אני לא דואג לעוד 10 מיליון או פחות 20 מיליון. זה מה שיש לי, ואני אומר תודה ולא לוקח את זה כמובן מאליו. זה עדיין הרבה כסף”.

דני אבדיה (צילום מסך)

גם דמיאן לילארד, שמושבת העונה בגלל פציעת אכילס, סימן את אבדיה כאבן יסוד לעתיד המועדון. “זה שחקן שחייב להיות בליגה היום”, אמר. “הוא לוחץ על הטבעת, סוחט עבירות, קולע שלשות, יש לו גודל ומהירות”.