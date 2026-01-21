יום רביעי, 21.01.2026 שעה 14:50
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4922-5420ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4119-3719ויאריאל3
4117-3520אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
3225-3320בטיס6
3220-2820סלטה ויגו7
2426-2720אלצ'ה8
2428-2620ריאל סוסיאדד9
2428-1920אתלטיק בילבאו10
2434-2020ג'ירונה11
2224-2120אוססונה12
2225-1620ראיו וייקאנו13
2132-2620סביליה14
2130-2420מיורקה15
2126-1520חטאפה16
2031-1920ולנסיה17
1925-1620אלאבס18
1432-2119לבאנטה19
1331-1120אוביידו20

"לחוץ": השעות הראשונות של טר שטגן בג’ירונה

השוער הגרמני שעבר בהשאלה מברצלונה עד לסיום העונה נפגש עם המאמן מיצ’ל: “מלחיץ להכיר אנשים חדשים, אני הרבה שנים באותו המקום”. מה ענה הספרדי?

|
מיצ'ל וטר שטגן (צילום מסך)
מיצ'ל וטר שטגן (צילום מסך)

מארק-אנדרה טר שטגן כבר באדום לבן. אחרי שבועות של שמועות ומשא ומתן, ביום שלישי הושלמה רשמית העברתו לג’ירונה, בהשאלה עד לסיום העונה. ללא מקום בברצלונה, עם ז’ואן גארסיה כאופציה הראשונה ועם הצורך לצבור מחדש דקות משחק כדי להתמודד על מקום במונדיאל, השוער הגרמני קיבל את הצעתה של ג’ירונה.

המהלך הזה מיטיב עם כל הצדדים המעורבים. מצד אחד, ג’ירונה מחזקת את עמדת השוער בשחקן מהשורה הראשונה, מצד שני, ברצלונה משחררת אחת ממשכורות השיא בסגל של שחקן שלא קיבל דקות, וטר שטגן, על הנייר, מקבל הזדמנות לחזור וליהנות מהכדורגל כשוער ראשון בין הקורות של הקבוצה הצנועה.

דווקא הגעתו של השוער הגרמני מעניקה דחיפה חדשה לג’ירונה. הקבוצה הקטלונית יישרה קו בליגה, עם ארבעה ניצחונות בחמשת המחזורים האחרונים, מה שאפשר לה לצאת מאזור הירידה, לנשום לרווחה ולהתחיל להביט כלפי החלק העליון של הטבלה. לשיפור הזה מצטרף כעת חיזוק משמעותי בין הקורות.

טר שטגן (IMAGO)טר שטגן (IMAGO)

טר שטגן מגיע לג’ירונה במטרה לקחת פיקוד על עמדת השוער. הוא יתמודד על המקום עם פאולו גסאניגה, ששיפר את יכולתו במחזורים האחרונים, אך לאורך חלק גדול מהעונה עורר לא מעט ספקות. השוער הגרמני נהנה מאמון מלא מצד מיצ’ל, שרואה בו את השוער הראשון של הקבוצה, וכבר היום ערך את אימון הבכורה שלו תחת הדרכת המאמן.

ההגעה לג’ירונה

ג’ירונה שיתפה ברשתות החברתיות סרטון מהגעתו של טר שטגן למתחם האימונים של המועדון. בתמונות ניתן לראות כיצד הוא מציג את עצמו בפני כל אנשי הקבוצה, כולל פיזיותרפיסטים, אנליסטים ושאר אנשי הצוות, מסייר במתקנים ואף מקיים שיחה ראשונה עם מיצ’ל. עם הבעה שמשלבת התרגשות וגם מידה מסוימת של ביישנות לנוכח ההגעה למקום חדש, השוער הגרמני מצטייר כאדם נגיש ונעים הליכות.

בשיחה עם מי שיהיה מאמנו החדש, מציין טר שטגן: “הנה אנחנו סוף סוף כאן, עם הרבה רצון להתחיל”. השוער הגרמני מוסיף שהוא מוכן לאתגר הזה, משום ש“התאמנתי”. בנוסף, הוא שואל לגבי מצבה של ג’ירונה, ומיצ’ל משיב: “טוב, הקבוצה במצב טוב, אנחנו משתפרים ומאוד שמחים כי אנחנו מתחרים טוב והדברים הולכים בכיוון חיובי”.

הגיע למקום חדש. טר שטגן (IMAGO)הגיע למקום חדש. טר שטגן (IMAGO)

המאמן המדרידאי אומר לו ש“אנחנו צריכים לדבר” ושבינתיים “תכיר את האנשים, אתה תראה חדר הלבשה טוב”. טר שטגן משיב שהוא “קצת לחוץ להכיר אנשים חדשים… כל כך הרבה שנים באותו מקום”. עם זאת, מיצ’ל מרגיע ומעודד אותו: “זה חדר הלבשה מאוד בריא ואתה גם מנהיג, אתה תיתן לנו הרבה”. הפגנת טבעיות והיכרות ראשונית כזו, ללא ספק, צפויה להועיל לכל הצדדים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */