"לחוץ": השעות הראשונות של טר שטגן בג’ירונה

מארק-אנדרה טר שטגן כבר באדום לבן. אחרי שבועות של שמועות ומשא ומתן, ביום שלישי הושלמה רשמית העברתו לג’ירונה, בהשאלה עד לסיום העונה. ללא מקום בברצלונה, עם ז’ואן גארסיה כאופציה הראשונה ועם הצורך לצבור מחדש דקות משחק כדי להתמודד על מקום במונדיאל, השוער הגרמני קיבל את הצעתה של ג’ירונה.

המהלך הזה מיטיב עם כל הצדדים המעורבים. מצד אחד, ג’ירונה מחזקת את עמדת השוער בשחקן מהשורה הראשונה, מצד שני, ברצלונה משחררת אחת ממשכורות השיא בסגל של שחקן שלא קיבל דקות, וטר שטגן, על הנייר, מקבל הזדמנות לחזור וליהנות מהכדורגל כשוער ראשון בין הקורות של הקבוצה הצנועה.

דווקא הגעתו של השוער הגרמני מעניקה דחיפה חדשה לג’ירונה. הקבוצה הקטלונית יישרה קו בליגה, עם ארבעה ניצחונות בחמשת המחזורים האחרונים, מה שאפשר לה לצאת מאזור הירידה, לנשום לרווחה ולהתחיל להביט כלפי החלק העליון של הטבלה. לשיפור הזה מצטרף כעת חיזוק משמעותי בין הקורות.

טר שטגן (IMAGO)

טר שטגן מגיע לג’ירונה במטרה לקחת פיקוד על עמדת השוער. הוא יתמודד על המקום עם פאולו גסאניגה, ששיפר את יכולתו במחזורים האחרונים, אך לאורך חלק גדול מהעונה עורר לא מעט ספקות. השוער הגרמני נהנה מאמון מלא מצד מיצ’ל, שרואה בו את השוער הראשון של הקבוצה, וכבר היום ערך את אימון הבכורה שלו תחת הדרכת המאמן.

ההגעה לג’ירונה

ג’ירונה שיתפה ברשתות החברתיות סרטון מהגעתו של טר שטגן למתחם האימונים של המועדון. בתמונות ניתן לראות כיצד הוא מציג את עצמו בפני כל אנשי הקבוצה, כולל פיזיותרפיסטים, אנליסטים ושאר אנשי הצוות, מסייר במתקנים ואף מקיים שיחה ראשונה עם מיצ’ל. עם הבעה שמשלבת התרגשות וגם מידה מסוימת של ביישנות לנוכח ההגעה למקום חדש, השוער הגרמני מצטייר כאדם נגיש ונעים הליכות.

בשיחה עם מי שיהיה מאמנו החדש, מציין טר שטגן: “הנה אנחנו סוף סוף כאן, עם הרבה רצון להתחיל”. השוער הגרמני מוסיף שהוא מוכן לאתגר הזה, משום ש“התאמנתי”. בנוסף, הוא שואל לגבי מצבה של ג’ירונה, ומיצ’ל משיב: “טוב, הקבוצה במצב טוב, אנחנו משתפרים ומאוד שמחים כי אנחנו מתחרים טוב והדברים הולכים בכיוון חיובי”.

הגיע למקום חדש. טר שטגן (IMAGO)

המאמן המדרידאי אומר לו ש“אנחנו צריכים לדבר” ושבינתיים “תכיר את האנשים, אתה תראה חדר הלבשה טוב”. טר שטגן משיב שהוא “קצת לחוץ להכיר אנשים חדשים… כל כך הרבה שנים באותו מקום”. עם זאת, מיצ’ל מרגיע ומעודד אותו: “זה חדר הלבשה מאוד בריא ואתה גם מנהיג, אתה תיתן לנו הרבה”. הפגנת טבעיות והיכרות ראשונית כזו, ללא ספק, צפויה להועיל לכל הצדדים.