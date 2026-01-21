יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:27
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"ברור שיש קמפיין של חלק מהקבוצות שבתחתית"

אחד מבעלי עירוני טבריה הגיב ב"שיחת היום" להאשמות בצל ההעמדה הצפויה לדין: "הייתי אמור לקבל את זה לפני התקשורת, כנראה שמישהו מנסה לנפח את זה"

|
אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)
אריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)

בצל הפרסום ב-ONE על כך שעירוני טבריה צפויה לעמוד לדין עקב חוזים כפולים, תשלומים אסורים וזיוף מסמכים לכאורה, אחד מבעלי המועדון אריה קלמנזון עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” במטרה להגיב להאשמות.

אנחנו מדווחים שעד יום שני יוגש כתב אישום חמור בגין זיוף חוזים ומסמכים כוזבים ועוד, דו ספרתי של נקודות יידרש להפחתה, מה התגובה?
”כמו תמיד. ברגע זה לא קיבלנו שום דבר, חוץ מהתקשורת אף אחד לא דיבר איתנו, בדקו בבקרה את המאזן החד שנתי ונחכה לראות על ממדובר ונגיב בהתאם ונראה מה נקבל”.

אתם תחכו, עד יום שני כתב האישום יוגש.
”נחכה, אין לי מה להגיד”.

סיימו את כל הפרקטיקה ויהיה דרוש הפחתה של הרבה נקודות. אתם אומרים שהכל תקין, אז בהתאחדות ממציאים.
”אף אחד לא הציג לנו כלום, אנחנו נקבל ונגיב, כרגע אין מה”.

שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)שחקני עירוני טבריה (אורן בן חקון)

לקחתם עורך דין שבקיא בהכל, אתה חושב שיסתיים ללא הכל?
”אני יודע, לא חושב. כרגע העורך דין לא קיבל שום פנייה מהתובע, לא מצאנו שום דבר שלא תקין, עברנו את הבקרה כמו שצריך ואתה מדבר על זיוף, היינו צריכים להיחקר במשטרה לפי מה שאתה אומר”.

ההתאחדות לא מערבת משטרה כי היא הבינה שהיא לא עושה כלום וזה ייגמר עוד 20 שנה, בלי קשר אליכם.
”ברגע שיש זיוף אתה מחויב להגיש תלונה במשטרה, כמו שלא תתבע על מיסוי בלי זה”.

החשד הוא על זיוף מסמכים ועוד.
”חוזים כפולים זה לא זיוף. כשנקבל אנחנו נגיב, יש לנו עורך דין ולא מתרגשים בשלב זה”.

אתה אומר שזה יסתיים ללא כלום.
”אני אומר שוב, זה כותרות ולא יודע למי יש אינטרס, אני הייתי אמור לקבל את זה לפני התקשורת אז כנראה מישהו רוצה לנפח את זה”.

שחקני עירוני טבריה (חגשחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

זה יפגע בקבוצה במאבקי ההישארות?
”ראינו שהסיפור יצא לאוויר לעולם לפני חודשיים וכרגע זה לא השפיע, זה לא ישפיע ושחקנים יודעים על מה הם חתמו”.

אם השחקן מעורב בחוזה כפול?
”אף אחד לא מעורב בחוזה כפול”.

עשיתם אולי משהו בתמימות?
”אין פה שום דבר של כסף שחור ושלא נרשם, ואין חוסר בבקרה. הדברים הטכניים זה הם, זה לא אנחנו, לא היה נושא של כסף לא מוצהר, סך הכל הקבוצה עברה את המאזן חצי שנתי ללא חוסר בביטחונות למרות שבדקו את הכל ולא חסר בטחונות”.

ייאמר לזכותכם שאתם עולים ומגיבים ולא מתחמקים.
”אין מה להתחמק ותמיד נעשה כי אין מה להסתיר”.

מישהו מחפש אותך או אתכם?
”ברור שיש קמפיין של חלק מהקבוצות שמעורבות בירידות, התובע מתעלם מכל רעשי הרקע, נקבל את כתב התביעה ונגיב בהתאם”.

