הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. והפעם בתוכנית: עירוני טבריה עומדת לדין, החדשות במכבי ת"א והענישה נגד אוהדי הכדורגל גידי ליפקין ורז אמיר | 21/01/2026 13:00 שגיב יחזקאל מול לוקאס פלקאו (רועי כפיר) הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE, כמו בכל יום ראשון עד חמישי. והפעם על הפרק בתוכנית: ההעמדה לדין של עירוני טבריה, כל החדשות במכבי תל אביב וגם - על הענישה נגד אוהדי הכדורגל