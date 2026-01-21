יום רביעי, 21.01.2026 שעה 13:20
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4022-4319מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
3023-2419הפועל כפ"ס3
2822-2619מ.ס כפר קאסם4
2830-3019הפועל כפר שלם5
2720-2519הפועל ראשל"צ6
2724-2819מ.ס קריית ים7
2724-2719הפועל ר"ג8
2527-2419עירוני מודיעין9
2427-2019הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1934-2119הפועל עפולה14
1826-2219הפועל נוף הגליל15
1839-3019מכבי יפו16

שחקן ההתקפה של נבחרת ליטא מצטרף לראשל"צ

רכש מרשים למרטן: יאנקאוסקאס, שהיה מלך השערים במולדתו נחת ויהיה שחקן הרכש הרביעי בחלון. צ'ילאקה חתם ביפו, גם זדה קרוב. וגם: מתיחת הפנים בכפ"ס

|
אליגיוס יאנקאוסקאס (IMAGO)
אליגיוס יאנקאוסקאס (IMAGO)

בהפועל ראשון לציון עושים הכול כדי להתחזק בחלון ההעברות מתוך מטרה ברורה לעלות לליגת העל, כאשר ל-ONE נודע שבמועדון קרובים לצירוף שחקן רכש מרשים. מדובר בשחקן ההתקפה אליגיוס יאנקאוסקאס.

הליטאי, בן ה-27, סיים כמלך השערים של הליגה בעונה האחרונה, במדי קבוצתו סיאוליאיי ואף רשם 12 הופעות בנבחרת המקומית, כולל היכללות בסגל במשחק האחרון מול נבחרת הולנד במוקדמות המונדיאל.

העמדה הטבעית שלו היא כנף שמאל, אף הוא יכול לשחקן גם ככנף ימין ובחוד ההתקפה. הוא נחת הבוקר בישראל וצפוי להיות שחקן הרכש הרביעי אחרי עומרי לוזון, אליאן רוחאנא ואחמד חלאילה.

אליאן רוחאנא (מועדון הכדורגל בני יהודה ת"א)אליאן רוחאנא (מועדון הכדורגל בני יהודה ת"א)

לא רק ראשל”צ מתחזקת

במקביל, יפו הודיעה גם על חתימתו של מייקל צ'ילאקה, שמגיע מהליגה בארה"ב, כאשר למעשה הוא סוגר מעגל וחוזר למועדון בו החל את דרכו. הוא חתם באמצעות סוכנו מאור רחמני MR. Football וסוכנות השחקנים הגרמנית-פורטוגלית Berlin Sports - Bridge for Talents.

מייקל צילאקה עם סוכנו מאור רחמני (פרטי)מייקל צילאקה עם סוכנו מאור רחמני (פרטי)

גם מכבי יפו קרובה לחיזוק: הקשר איתי זדה, יעזוב את הפועל כפ"ס ויחזק את הקבוצה של איציק ברוך. בכלל, כפ"ס מתכננת ריענון בסגל בחלון ההעברות הקרוב כאשר גם עומר יצחקי וג'אד שיבלי, צפויים לעזוב.

