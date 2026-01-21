בהפועל באר שבע מנסים להתאושש אחרי ההפסד האכזרי 2:1 שלשום (שני) להפועל תל אביב. בקבוצה של רן קוז'וק נאלצים כעת להתמודד עם אתגר חדש והוא לרדוף אחרי בית"ר ירושלים, שעושה את הרושם שיש לה את כל החבילה כדי לזכות באליפות. יחד עם זאת, בבאר שבע מדגישים שהם מסתכלים אך ורק על עצמם, לאור הבעיות שצפות בסיבוב השני.

"במרתון אליפות אין ברירה אלא להסתכל קדימה, מה שהיה נגמר. יש לנו הרבה דברים לשפר ולתקן, כל השאר לא מעניין אותנו. הדבר היחיד שיש לנו כרגע מול העיניים הוא לנצח את בעוד ארבעה ימים את קריית שמונה ולחזור לקחת שלוש נקודות, בזה אנחנו מתעסקים. יש לנו קהל מאחורינו שרוצה לראות קבוצה שקמה חזקה מתוצאה לא טובה, אנחנו צריכים להתאושש כולנו ביחד מהמצב הזה", אמרו במועדון.

הלדר לופס צפוי לחזור רק לקראת סוף הסיבוב השני

השחקנים קיבלו היום חופש ויחלו מחר בהכנות לקראת קריית שמונה. הלדר לופס עדיין לא עבר צילום, אבל ההערכות הן שהוא יחמיץ בין שבועיים לחודש ויחזור רק לקראת סוף הסיבוב, כשאופיר דודזאדה יחליפו.

הלדר לופס מחזיק את הרגל (רדאד ג'בארה)

גיא מזרחי יחזור לעמדת המגן ימני אחרי שריצה עונש של צבירת כרטיסים צהובים מול הפועל תל אביב. בבאר שבע עוקבים אחרי כוכבי קבוצת הנוער, ניב וקנין ועמית אוחנה, שכבשו ביחד 21 שערי ליגה העונה.

וקנין משחקן בעמדת הכנף הימנית, בה באר שבע מנסה להתחזק ויתכן שיהווה אלטרנטיבה מהספסל עד שיימצא זר מתאים. במקביל, ג’וזף סבובו בנדה זוכה להתעניינות ממספר קבוצות בארץ, אבל הוא מנסה למצוא קבוצה בחו"ל.