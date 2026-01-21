בן שושן: ליאיר מרדכי יש פוטנציאל לצאת לחו"ל

שחקן ההתקפה של עירוני קריית שמונה, יאיר מרדכי, מציג עונה אישית נהדרת מבחינתו עד כה עם חמישה שערים וארבעה בישולים ב-19 הופעות בליגת העל. האם היכולת תעניק לו מקום בקבוצה גדולה בהמשך? בהחלט יכול להיות. בינתיים, שחקן העבר של בית”ר ירושלים, עמית בן שושן, עלה לדבר על השחקן בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

בוא תספר לנו מה מוצא חן בעינייך ביאיר מרדכי ואיך הגעת לקחת אותו פרויקט?

”הסיפור איתו התחיל לפני שנה, הקמתי את האקדמיה לשחקני כדורגל, בה אני עוזר להם לממש את הפוטנציאל שלהם ובמסגרת היעד הבא יש סקאוטינג שבה אנחנו מביאים שחקנים מהעולם ולארץ וחוברים לסוכנים בישראל, ואז בעצם מרימים עסקה. בשבוע שעבר הבאנו לק”ש את יאו אקה, קשר דפנסיבי וטכניקה טובה, משם כמה חודשים עברנו על שחקנים בארץ וראינו את מרדכי, אני זיהיתי הרבה דברים מעניינים”.

כמו מה?

”מהירות, טכניקה מצוינת בפס, טכניקה בבעיטה, דריבל מצוין, אבל לצד זה היו כמה דברים שצריכים שיפור ובגלל זה המספרים לא היו תואמים ליכולות שלו. יאיר הצטרף לזה והוא פורע את השטרות עכשיו, ועם שינוי של כמה דברים ועבודה קשה יש לו פוטנציאל טוב להצליח”.

יאיר מרדכי רץ לחגוג עם שי ברדה (שחר גרוס)

דיברנו עם הסוכן שלו קודם לגבי מה יקרה איתו בהמשך, מה היעד הנכון להתפתחות עבורו לדעתך?

”הוא צריך להטמיע בעצמו את היכולות מהמשחק האחרון, אם זה בכמות האיומים ואם זה בבישולים או שערים, להטמיע את זה ברמה שכל שבוע אותו הדבר, למרות שיש לו חמישה שערים כבר, לעבוד בצורה יותר רצופה. אם הוא ימשיך להתמיד והמספרים יהיו טובים, היעד זה קבוצה שתתן לו במה בליגה טובה כתחנת ביניים”.

מה אתה מעריך שיקרה איתו? לאן הוא יכול להגיע?

”אם הוא ימשיך בדרך הזאת, יש לו פוטנציאל כמובן לצאת מישראל וגם לעבור לקבוצות גדולות בארץ”.

הוא ברמה של ב”ש, בית”ר, מכבי וכאלה?

”מבחינת פוטנציאל כן, לדעתי כמובן. אבל צריך להטמיע את ההרגלים החדשים וזה דרך שצריך לראות שזה באמת קורה ואמן שזה יקרה”.

ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)

בית”ר, הקבוצה שמזוהה איתך, במקום הראשון, היא תשמור עליו עד סוף העונה?

”בית”ר זה נקודה חשובה אצלי בחיים, אם הם ימשיכו ככה וביכולת הזאת אז כן. במשחקים טובים הם מביסים ובמשחקים פחות טובים הם מנצחים, צוברים נקודות, ולדעתי כל הצוות של ברק וברק ואלמוג כהן גורמים נחת לאוהדים ולנו וגורמים לנו לרצות לצפות, מקווה שימשיכו בדרך הזאת וניקח את זה בסוף”.