לואיס אנריקה כועס: כדורגל הוא ספורט מחורבן

למרות שבכדורגל זכויות וצדק לא תמיד הולכים יד ביד, פאריס סן ז’רמן שוב הרגישה שנענשה יתר על המידה במשחק שבו, באופן כללי, הגיעה לה תוצאה טובה יותר. הקבוצה של לואיס אנריקה הפסידה בביקורה 2:1 אצל ספורטינג ליסבון במחזור ה-7 של ליגת האלופות ונסוגה לאחור בטבלת המפעל הבכיר ביבשת.

זו אינה הפעם הראשונה שפ.ס.ז’ חווה תחושה כזו בשבועות האחרונים. רק לאחרונה, במשחק הגביע הצרפתי מול פאריס FC, היא הודחה גם כן במשחק שבו הייתה עדיפה וייצרה יותר מצבים מיריבתה. עם זאת, זהו ספורט של הבקעת שערים ומניעת ספיגות, ושם בדיוק סובלת הקבוצה של לואיס אנריקה יותר מאשר בעונה שעברה.

מסיבה זו המאמן נראה מתוסכל מאוד לאחר ההפסד לספורטינג. כשנשאל על הסיבות למעידה של קבוצתו, “לוצ’ו” היה חד וברור: “זה מאוד פשוט, זה כדורגל. זה היה משחק החוץ הטוב ביותר ששיחקנו העונה. אני מאוד גאה בשחקנים שלי ובקבוצה שלי. עם המנטליות הזו נגיע רחוק מאוד. התוצאה מאכזבת ולא צודקת. חבל, כי ראיתי רק קבוצה אחת לאורך כל המשחק. היינו הרבה יותר טובים מול יריבה טובה מאוד. זה מאוד מאכזב כי זה מאוד לא הוגן. קשה לדבר על כדורגל עכשיו. הכדורגל הוא מחורבן”.

לואיס אנריקה (IMAGO)

“אני רגיל לזה”

“כשיש בעיות, אל תדאגו, זו אשמתי, אבל אני מאוד מרוצה. היינו מתוסכלים, ואני הייתי המתוסכל מכולם, כי אני מבין את השחקנים שלי. הפסדנו כי זה ספורט מחורבן, הכדורגל הוא חרא. הפסדנו לפאריס FC, סיימנו בתיקו בבילבאו ועכשיו קורה אותו דבר. אני רגיל לזה”, הוסיף.

האמת היא שפאריס סן ז’רמן נראית העונה פגיעה יותר מאשר בעונה הקודמת, שבה זכתה בליגת האלופות הראשונה בתולדותיה וקטפה את כל התארים האפשריים. אפילו בליגה הצרפתית היא מתקשה יותר מהמצופה, עם יותר מדי מעידות לא צפויות שמצמצמות את הפער במאבק על האליפות.

בעקבות ההפסד בפורטוגל, הקבוצה של לואיס אנריקה ירדה למקום החמישי בטבלת ליגת האלופות, עם מאזן של ארבעה ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים. לקראת המחזור האחרון של שלב הליגה, שבו תפגוש את ניוקאסל, הקבוצה הפריזאית תלויה בעצמה כדי לסיים בין שמונה הראשונות ולהימנע משלב הפלייאוף.