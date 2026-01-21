החיזוק נמשך: חלוץ קפריסאי חתם בהפועל ירושלים

הפועל ירושלים מחתימה שחקן נוסף – חלוץ קפריסאי בשם רואל סוטריו, שמצטרף לאדומים מהבירה אחרי שעבר בדיקות רפואיות וחתם רשמית על חוזה עד לסיום העונה עם אופציה לעונה נוספת. השחקן חתם באמצעות סוכנו רז כהן.

סוטריו בן ה-25 מגיע לירושלמים לאחר ששיחק לאחרונה בבריסטול רוברס מהליגה הרביעית באנגליה, ושיחק בעבר בלייטון אוריינט ובמספר קבוצות בהשאלה באירופה.

שחקן ההתקפה החדש של הפועל ירושלים נולד באנגליה, אך מייצג את נבחרת קפריסין ולזכותו אף הופעה בינלאומית במדיה, לאחר ששיחק גם בנבחרות הנוער של המדינה. מבחינת הפועל ירושלים זו ההחתמה השנייה של ינואר ובקבוצה אומרים כי ייתכן ויהיה חיזוק נוסף.

המספרים של רואל סטוריו

סוטריו בלט במיוחד בעונת 2023/24 כשכבש 12 שערים וסיפק 5 בישולים בסך כל המסגרות, כולל 11 שערי ליגה שהפכו אותו למוביל בכיבושים במדי לייטון אוריינט לפני המעבר לבריסטול רוברס.

לאורך הקריירה שלו במועדונים השונים הוא הצטיין עם היקף גדול של הופעות, ולפי נתוני קריירה מקיפים הוא צבר כ-56 שערים ו-15 בישולים בסך הכל במועדונים בהם שיחק. בעונת 2024/25 בבריסטול רוברס, תרם 6 שערים ו-2 בישולים ב-37 הופעות בליגה.