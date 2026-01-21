שנפר: קריית שמונה היא השכפ"ץ של מדינת ישראל

הקבוצה הבוגרת של עירוני קריית שמונה אמנם עדיין לא חזרה לארח את משחקיה בליגת העל בעיר, אך לפחות קבוצת הנוער חוזרת אחרי שלוש שנים לארח בקריית שמונה. דורון שנפר, יו”ר מחלקת הנוער במועדון ודובר עיריית קריית שמונה, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

יש בשורה משמחת שלאחר 3 שנים, הנוער חוזרים לשחק בבית, בוא תספר לנו מה הוביל לזה שאנחנו בחודש ינואר והקבוצה שלכם חוזרת בשמחה הביתה.

”אנחנו בכלל בשבוע שמח. אתמול הוכרזה אוניברסיטת ק”ש ועכשיו קיבלו אישור רשמי על הנוער, כמובן גם תודה לשינו זוארץ והקבוצות של ליגת העל לנוער שאישרו לנו באופן חריג לשחק בסינטטי למרות שהתקנה אומרת שצריך דשא”.

אם קבוצה אחת מתנגדת אז אוי ואבוי.

”למדנו שמתנגדים ואני שמח שהבינו את הצורך והשחקנים שנוסעים כמה שעות טובות בשביל משחק ועכשיו הקבוצות יגיעו לצפון ויראו נוף יפה וצפון פורח ומסעדות טובות וזו הסולידריות שאנחנו רוצים”.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

מה המצב של האצטדיון עצמו? השיפוץ שלו? איפה זה עומד ומתי הבוגרת גם חוזרת?

”צוותים רבים עובדים באצטדיון כדי להחזיר את משחקי ליגת העל תוך חודש וחצי גג, מדברים על תחילת או אמצע חודש מרץ. יש שלב להחזיר את המשחקים הביתה, להכשיר את חדרי ההלבשה, יש יציע שלא ייפתח לקהל, יש אישור ליציע אחד וברגע שהקבוצות יחזרו אז נפתח את שלב ב’”.

אני יודע שאתה סקפטי, אתה לא היית מהתומכים לעשות שיפוץ חלקי ולחזור הביתה, אלא שיעשו כמו שצריך וירימו את האצטדיון מחדש, אתה חושש זה לא יקרה. תשתף אותנו.

”אחרי המון שנים שהאצטדיון ללא קשר למצב ביטחוני והכל, ק”ש זה מקום ראוי והוא ספג מכות קשות ואחרי שפלוגות וטנקים היו ואני חושב שהמדינה הייתה צריכה להחזיר אותנו לאצטדיון ראוי יותר וככה חשבתי, אבל עובדים אחרת”.

אתם משלמים את המחיר שראש העיר שלכם עזב את הליכוד וכו’.

”אני לעולם לא נכנס לפוליטיקה, צריך לשים בצד, את ההורים לא מעניין והשחקנים לא מעניין אותם מה ההורים מצביעים בקלפי וחבל שמערבים פוליטיקה לזה. ק”ש היא השכפ”ץ של מדינת ישראל ומעבר לציונות רוצים לחיות טוב ולא רוצים לקבל שום דבר אחר ממה שילד במרכז מקבל, אפילו נסתפק בפחות, אבל לא בכלום. אנחנו חיים ונושמים ויש פה אוכלוסייה מדהימה. עברו 250 אלף איש בק”ש ויוצאים פה אנשים מצוינים ואנחנו לא מסכנים ואנחנו רוצים לחזק את הצפון כדי שכל מי שנמצא בדרום יחיה בשלום, אנחנו בלי מדים ושומרים על הגבול הצפוני, ומגיע לנו קצת יותר ואנחנו אומרים את זה מחוזק ולא ממסכנות, אנחנו דורשים את מה שמגיע לנו ואם צריך להשקיע באצטדיון אז צריך, אבל אם ההחלטה נפלה אז נעשה הכל כדי שנפתח את העונה באצטדיון טיפה יותר ראוי מאצטדיון במרץ”.

דורון שנפר (צילום: דוברות עיריית קריית שמונה)

מה מצבכם מבחינת המתקנים במחלקת הנוער

”יש מגרש אימונים קטן, קשה מאוד, אנחנו נאלצים לוותר על שעות אימון. מגיעים אלינו 500 ילדים מכל הארץ אגב, זה לא רק ק”ש, ילדים צעירים מבינים שאם רוצים להגיע לליגת העל אז הכי קל זה מפה”.

שר הספורט ביקר?

”עדיין לא”.

הגיע הזמן שיבקר.

”אני לא נכנס לזה, אבל אני חושב שכולם צריכים להיות איתנו וזה סה”כ אנשים שיכולים לעזור ולסייע וככל שנתעמק בבעיה אז נפתור את זה ואני מאמין שכולם יתעשתו ויתנו כתף, צריך יד אחת למען התושבים פה, 30 אחוז לא חזרו לפה ואנחנו חוששים מגל שני ואנחנו רוצים להשאיר את מי שכאן, ואיך משאירים? השקעה בתרבות, בספורט, בחינוך, ואם יעשו את זה אז גם מי שהלך יחזרו הביתה”.