נתניה בודקת את אופציית צירופו של תומר יוספי

במכבי נתניה המשיכו הבוקר בהכנות לקראת המשחק ביום שבת מול מכבי חיפה, כאשר במקביל במועדון מנסים להתחזק.

המאמן רוני לוי מחפש שחקן שיוכל לשחק כקשר התקפי וגם בכנף כאשר ל-ONE נודע שבדיקות ראשוניות נעשו מול הקשר תומר יוספי.

השחקן, שמחזיק בחוזה בפוליסיה האוקראינית, כבש העונה שני שערים ובישל עוד שער נוסף, כשכזכור הוא רשם את עונתו המוצלחת ביותר תחת לוי במדי הפועל חיפה.

היעד החדש של לאאל

בינתיים, מי שהיה מועמד להגיע עוד בטרם בנתניה קיבלו את ההחלטה הנכונה ללכת על לוי, גוסטבו לאאל מצא קבוצה אחרת.

איש המקצוע הברזילאי בן ה-39, חתם כמנהל הטכני של קבוצת טלקסלה מתחתית הליגה השנייה במקסיקו.