"גלוך לא רואה ממטר את הביקורות, הוא מתנתק"

אייאקס השיגה אתמול (שלישי) ניצחון קריטי במסגרת המאבק על הפלייאוף בליגת האלופות, כאשר אוסקר גלוך לקח חלק משמעותי במהפך שהוביל ל-1:2 על ויאריאל עם כדור חופשי מזווית קשה שהשווה את התוצאה בדקה ה-61. סוכנו של הקשר הישראלי, שחר גרינברג, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אוסקר נתן גול גדול, ממשיך לעשות חיל, מרים את המספרים, מה המחשבות ואיך הרגשתם? מה הפידבקים שקיבלתם?

”כל שער של שחקן ישראלי בחו”ל עושה הרגשה טובה, בטח שזה שחקן שאתה מייצג ומלווה מגיל צעיר, בטח שזה באלופות במסגרת הגדולה ביותר שיש לכדורגל לתת. עד דקה 60 המשחק הלך ככה ככה, אבל עם החופשית של אוסקר הכל התעורר וגם החילופים היו טובים שם, פתאום ראית את אייאקס מתעוררת לחיים, 3 נקודות חשובות שמביאות את אייאקס לסיטואציה שבמחזור הבא אולי יש סיכוי למשהו.

תמיד אמרתי, העונה של אוסקר מבחינה אישית היא עונה טובה, כמובן אם הסיטואציה הייתה נוחה באייאקס אז היה יותר טוב, אבל מגיע לו שאפו והוא עושה עבודה טובה ומקבע את מקומו. יש לו מספרים טובים ואני חושב שהוא גם מלך השערים של אייאקס באלופות, רק מאחלים לו להמשיך ושיביאו נקודות”.

אוסקר גלוך ושחר גרינברג (פרטי)

דיברת עם אוסקר? מה הוא סיפר לך אחרי המשחק?

”כן, הוא מבסוט, קיבל את שחקן המשחק, יותר מזה אין מה לדבר, זו לא בחירה שלי או שלנו, זה של ואופ”א ואם נתנו לו אז כנראה שהיה משהו”.

השנה זאת לא השנה של אייאקס, אז הוא קיבל גם ביקורת וחשבו שהוא ילחץ על כפתור ויהיה משהו, איך הוא מתמודד? פתאום שבחים, לפני זה קוטלים ופתאום שבחים.

”הוא לא רואה אותם ממטר את האמת, זה לא מעניין אותו”.

הוא למד לשים את זה בצד ושזה לא יפריע למטרה.

”בדיוק. גם כשהוא היה במכבי, הוא יודע להתנתק מהדברים האלו, הוא יודע להתנתק מהרעש, הוא יודע להביא את עצמו למשחקים, זו תכונה מצוינת שמעידה על איזה פן באישיות שלו, מעבר לכך שהוא כוכב. זה נותן לו הרבה פעמים את הדלק להצליח, להיכנס לסיטואציות לא כל כך נעימות ולנצח אותן”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

אנחנו זוכרים כשערן זהבי שיחק באיינדהובן, היינו עדים שהדעה בהולנד הייתה משתנה כל משחק, אז מהכיוון הישראלי, האם גם השחקנים ההולנדים זוכים ליחס הזה או שזה רק הזרים?

”לא בדקתי לעומק, אבל אני כרגע מסתכל רק על גלוך ורק זה מעניין אותי, אבל זו התקשורת, בטח כלפי אייאקס”.

“המטרות של גלוך? קודם כל להיות יציב, הם לאט לאט מבינים במי מדובר”

מה המטרות שהצבת לאוסקר מבחינת אבני הדרך והמטרות האישיות?

”זה דינמי ומשתנה תוך כדי תנועה, אבל סה”כ העונה הראשונה שלו עם המשקולת של הספרה 10, זה קודם כל להיות יציב ולהביא את עצמו לידי ביטוי ושיכירו אותו וייראו מי זה אוסקר, שיראו את הווינריות שלו כי זו התכונה הבולטת שלו והחזקה. החבר’ה לאט לאט מבינים על מי מדובר וכמובן אם הוא יצליח לחולל ניסים ונפלאות אז כולנו נשמח, ואז יהיה את האתגר הבא, אבל כרגע גם הוא וכולנו מתמקדים בסיטואציה של אייאקס, שזו לא הסיטואציה הכי טובה, אנחנו כולנו רצינו את אייאקס במקום הראשון וזה לא שם ויכול להיות שאם המצב יתחבר ושחקנים יתחברו, וג’ורדי ייכנס לאירוע, אולי זה יתהפך והדברים יתחברו, כרגע זה לא שם ואולי הדברים ישתנו”.

הוא עם שמונה שערים סה”כ, יש לו עוד חמישה בישולים, מה היעד שהוצב לו מספרית?

”דאבל דאבל, אין פחות מזה”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

על עתידם של אבו רומי ויאיר מרדכי

הוא בדרך הטובה מבחינת מספרים. אנחנו גם ביום של כותרות לאבו רומי, מה הסיפור?

”אין שום סיפור, חד משמעית מסיים את העונה בקריית שמונה”.

יש דיבור על הצעות מקבוצות גדולות.

”אני בשיחות עם השחקן והמשפחה שלו, הוא לא רוצה לעזוב את קריית שמונה כרגע, הדרך הנכונה מבחינתי זה לסיים את העונה בק”ש ולהשאיר את הקבוצה בליגה, אולי גם יותר, לתת את העונה הכי טובה ואז לקראת הקיץ לעשות חושבים, חו”ל זה העדיפות”.

זו שנת חוזה אחרונה כרגע, אז הוא יכול לחתום כרגע בכל מקום ובקיץ עם דמי השבחה. הוא יכול לחתום במכבי ת”א או מכבי חיפה ויכול להיות שיעקב שחר הגיע לסיכום עם אחת הקבוצות.

”אנחנו עוד לא שם, אין כלום, יש הרבה דיבורים וזה בסדר וזה התפקיד שלנו, אבל אין משהו מוחשי ואנחנו חושבים שהכי נכון זה לחכות לקיץ”.

מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)

אתה רוצה לתת לו להתרכז בקבוצה.

”אני רוצה לתת לו להתרכז בקבוצה ולתת מספרים”.

כן הוא גם לא יציב.

”אז אם עכשיו מגיעים למשא ומתן עם 3 שערים, אבל מגיע עוד כמה חודשים ויש שבעה, אז הסיטואציה שונה”.

יש את יאיר מרדכי גם שהוא בעונה טובה, מה אתה יכול להגיד עליו?

”הוא באותה סיטואציה של אבו רומי, הוא גם יותר שורשי בק”ש ויש ייחוס משפחתי והוא לא רוצה לדבר על מעבר כרגע והוא כל כולו בק”ש, הוא בקצב טוב ומקווים שימשיך”.

הוא יכול להגיע לארה”ב ועוד?

”הכל יכול להיות. ב-MLS החלון הגדול שלהם זה עכשיו, אבל זה לא אומר שבקיץ לא עוברים לשם שחקנים, אני בעד תמיד ששחקנים יסיימו עונה בקבוצה ויעשו את שלהם, בטח שחקנים שברצף טוב והוא משחק ואני לא רוצה להרוס לו, אני רוצה שימשיך ככה וזה ייתן לי את הבשר לנהל מו”מ יותר חזק וטוב עבורו, ומשם נתקדם”.

בקיצור ק”ש מתפרקת בסוף העונה וצריך קבוצה חדשה.

”יש שם שחקנים טובים ונוער וחלופות”.

יאיר מרדכי חוגג (חג'אג' רחאל)

מי השחקן שהוא הדבר הבא?

”יש שחקנים טובים, אני לא מייצג, אבל הנוער של ק”ש עושה חיל בליגת הנוער ואני מאמין שהם יסתדרו”.

מה אתה חושב על כך שקבוצות גדולות נותנות את הבמה לשחקנים צעירים?

”זה נהדר ואני חושב שזה היה צריך להיות לפני כמה שנים כבר. לנו אולי קשה להבין, אבל הליגה הישראלית זה ליגת פיתוח עבור חו”ל, וצריך להתייחס לזה וככל ששחקנים צעירים יותר ישחקו אז יהיו יותר עסקאות ונייצר גלגל של כסף לקבוצות, אני חושב שזה נהדר וכיף”.

בעונה שבה מכבי הרימה את גלוך, היה את בר לין ואני חושב שייצגת אותו באותה תקופה, אם היינו נמצאים בעידן הנוכחי ושניהם היו עולים, הוא גם היה מתחיל לנדוד ולא מוצא את עצמו או שהיה כוכב?

”שאלה טובה. מבחינת יכולות הם היו מרוויחים מצוין, אבל כל שחקן יש לו את הכיוונים שלו וחלק צריכים יותר זמן. התכונה הכי בולטת בגלוך זה העניין המנטלי. בגול הראשון שלו מול חיפה ראיינו אותו ושאלו אותו מה ההבדל בין האווירה לנוער, הוא אמר שזה אותו דבר רק שיש קהל, אז אין התרגשות והוא סוג של איש קרח וברזל, אני חושב שזה מאוד תלוי במנטליות של השחקן. לעלות מנוער לבוגרים, לא כל אחד יכול לעשות את זה, הוא צריך את המערכת הנכונה ואת הצוות הנכון וזה מורכב, לא סתם לזרוק שחקן מהנוער לבוגרים, יש כאלה שמצליחים ויש כאלה שעושים סיבוב”.