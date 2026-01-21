"החוכמה לדעת לנצח משחקים גם בתקופה כזו"

אחרי הניצחון הדרמטי 66:71 על אנדולו אפס אתמול (שלישי), בהפועל תל אביב מודים: “זה נכון שאנחנו לא משחקים טוב לאחרונה, אבל החוכמה היא גם בתקופה כזו להצליח לנצח את המשחקים האלה ולסמן וי. נצטרך ניצחון אחד גדול ומשכנע כדי לצאת מהתקופה הזו”.

הפוזיישן שלמעשה הכריע את המשחק, בו כריס ג’ונס קלע סל גדול בקלאץ’, היה תרגיל מתוכנן של מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס. אנשי האדומים היו שבעי רצון מכך: “הפעם השחקנים שמעו למה שאיטודיס אמר, אז זה הלך מצוין”.

מיעוט הדקות של הישראלים

מיעוט הדקות והתסכול של השחקנים הישראלים במסגרת היורוליג ממשיך להדאיג חלק גדול מאוהדי הקבוצה. אתמול הם יכולים היו להיות מעודדים כשראו שים מדר פתח בחמישייה, אך פחות מ-7 דקות של הרכז הישראלי על הפרקט הספיקו לאיטודיס, שהחליט לשלוח אותו לספסל עד לסיום המשחק. הקפטן, תומר גינת, אפילו לא ראה פרקט, כמו גם שאר הישראלים.

דימיטריס איטודיס וים מדר (רועי כפיר)

“אנחנו מבינים את התסכול שיש לישראלים, אבל זו הסיטואציה, אין אצל איטודיס פשרות והנחות בדברים האלה, הוא הולך עם מי שהוא מאמין שצריך לשחק. לשחקנים הישראלים עוד יהיה חלק חשוב בעונה הזו והם יהיו נדבך חשוב בקבוצה”, אמרו בהפועל תל אביב.

הצוות וחלק משחקני הקבוצה יצפו בחלאילי מול באיירן

הקבוצה תטוס הערב למינכן לקראת המשחק השני בשבוע המשחקים הכפול, שיתקיים מול פרטיזן בלגרד (שישי, 21:30), שכזכור, נאלצת לארח את המשחק בגרמניה.. הצוות וחלק מהשחקנים יפקדו הערב את האליאנץ ארנה כדי לצפות בענאן חלאילי ואוניון סן ז’ילואז מתארחים אצל באיירן מינכן במסגרת ליגת האלופות. מחר האדומים יערכו את האימון המסכם לקראת ההתמודדות בשישי.