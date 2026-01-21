דקה 12: מארסיי - ליברפול 0:0

אחרי שאתמול (שלישי) קיבלנו משחקים לוהטים וגם הפתעות גדולות, המחזור השביעי של שלב הליגה בליגת האלופות ממשיך בשעה זו עם מספר מפגשים מסקרנים לא פחות. במוקד, ליברפול מתארחת אצל מארסיי כשבמקביל, ניוקאסל פוגשת בביתה את פ.ס.וו איינדהובן.

מארסיי – ליברפול 0:0

המייטי רדס קרובים לשמינייה הראשונה ממנה מגיעים ישירות לשלב שמינית הגמר, כאשר ערב המחזור ארנה סלוט וחניכיו רחוקים נקודה אחת מהכרטיס המיוחל שיעזור להם לדלג על הפלייאוף. האדומים מגיעים אחרי ארבע תוצאות תיקו רצופות בפרמייר ליג, אך עם תקווה לשוב למסלול דווקא בזירה האירופית, שם במחזור הקודם השיגו 0:1 על אינטר בסן סירו.

בצד השני, הצרפתים במרחק קצת יותר גדול מהטופ 8 (4 נקודות טרם שריקת הפתיחה), אך רחוקים פחות מלהיות מחוץ ל-24 הראשונות וכאן תמרור האזהרה הבולט מבחינתם. המארחת רשמה שלושה ניצחונות עד כמה במפעל, כולל שניים רצופים במחזורים הקודמים. היא גם מגיעה עם רוח גבית לאחר חמישייה על אנז’ה בליגה, שהגיעה אחרי תשיעייה במסגרת הגביע.

ניוקאסל – פ.ס.וו איינדהובן 0:1

ערב המחזור, המגפייז לגמרי בתמונת הפלייאוף, כשגם חלום השמינייה הראשונה עדיין בחיים. תיקו והפסד במשחקים הקודמים בצ’מפיונס גרמו לאיבוד גובה בטבלה, כשגם בשני משחקי הליגה האחרונים הביתיים לא הצליחו לצאת עם ידם על העליונה.

ההולנדים הגיעו להתמודדות מהמקום ה-21 שמקנה מקום בפלייאוף, כשבמאזנם שמונה נקודות מתוך 18 אפשריות. נראה שמילת המפתח (החסרה) היא יציבות, כשלאורחת שני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים עד כה בזירה האירופית. שלוש נקודות היום יעלו אותה מעל היריבה הישירה שלה בטבלה.

דקה 8: שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1! טעות קשה בהגנה ההולנדית הותירה את ג’ואלינטון ברחבה, הברזילאי הוריד פס נפלא ליואן וויסה, שלא התקשה מול חצי שער ריק.