יום רביעי, 21.01.2026 שעה 22:13
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
1313-167אתלטיקו מדריד8
136-86אטאלנטה9
127-137אינטר10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
109-97גלאטסראיי16
1015-137קרבאח אגדם17
98-116מארסיי18
910-126יובנטוס19
914-107באייר לברקוזן20
914-87מונאקו21
811-156פ.ס.וו. איינדהובן22
813-87אולימפיאקוס23
812-77נאפולי24
817-117פ.צ. קופנהאגן25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
419-107איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

דקה 12: מארסיי - ליברפול 0:0

ליגת האלופות, מחזור 7: האורחת מחפשת לצאת מהמשבר דרך הזירה האירופית ולהתברג בטופ 8, הצרפתים ייקחו לה נקודות? במקביל: ניוקאסל - איינדהובן 0:1

|
אלקסיס מק אליסטר (IMAGO)
אלקסיס מק אליסטר (IMAGO)

אחרי שאתמול (שלישי) קיבלנו משחקים לוהטים וגם הפתעות גדולות, המחזור השביעי של שלב הליגה בליגת האלופות ממשיך בשעה זו עם מספר מפגשים מסקרנים לא פחות. במוקד, ליברפול מתארחת אצל מארסיי כשבמקביל, ניוקאסל פוגשת בביתה את פ.ס.וו איינדהובן.

מארסיי – ליברפול 0:0

המייטי רדס קרובים לשמינייה הראשונה ממנה מגיעים ישירות לשלב שמינית הגמר, כאשר ערב המחזור ארנה סלוט וחניכיו רחוקים נקודה אחת מהכרטיס המיוחל שיעזור להם לדלג על הפלייאוף. האדומים מגיעים אחרי ארבע תוצאות תיקו רצופות בפרמייר ליג, אך עם תקווה לשוב למסלול דווקא בזירה האירופית, שם במחזור הקודם השיגו 0:1 על אינטר בסן סירו.

בצד השני, הצרפתים במרחק קצת יותר גדול מהטופ 8 (4 נקודות טרם שריקת הפתיחה), אך רחוקים פחות מלהיות מחוץ ל-24 הראשונות וכאן תמרור האזהרה הבולט מבחינתם. המארחת רשמה שלושה ניצחונות עד כמה במפעל, כולל שניים רצופים במחזורים הקודמים. היא גם מגיעה עם רוח גבית לאחר חמישייה על אנז’ה בליגה, שהגיעה אחרי תשיעייה במסגרת הגביע.

ניוקאסל – פ.ס.וו איינדהובן 0:1

ערב המחזור, המגפייז לגמרי בתמונת הפלייאוף, כשגם חלום השמינייה הראשונה עדיין בחיים. תיקו והפסד במשחקים הקודמים בצ’מפיונס גרמו לאיבוד גובה בטבלה, כשגם בשני משחקי הליגה האחרונים הביתיים לא הצליחו לצאת עם ידם על העליונה.

ההולנדים הגיעו להתמודדות מהמקום ה-21 שמקנה מקום בפלייאוף, כשבמאזנם שמונה נקודות מתוך 18 אפשריות. נראה שמילת המפתח (החסרה) היא יציבות, כשלאורחת שני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים עד כה בזירה האירופית. שלוש נקודות היום יעלו אותה מעל היריבה הישירה שלה בטבלה.

דקה 8: שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1! טעות קשה בהגנה ההולנדית הותירה את ג’ואלינטון ברחבה, הברזילאי הוריד פס נפלא ליואן וויסה, שלא התקשה מול חצי שער ריק.

