יום רביעי, 21.01.2026 שעה 11:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

קמארה, דוידה ואסאנטה עלולים להיעדר מהדרבי

השלושה לא נטלו חלק באימון מכבי ת"א, שם מעריכים כי הם לא יהיו כשירים להפועל ת"א. חמישה שחקנים מקבוצת הנוער צורפו לסגל שייצא לגרמניה באירופית

|
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב ממשיכה בהכנותיה למשחק החוץ מול פרייבורג במסגרת הליגה  האירופית, כאשר ברקע לא מעט בעיות סביב מצבת הסגל של המאמן ז’רקו לאזטיץ’.

מוחמד עלי קמארה, אושר דוידה וטייריס אסאנטה לא נטלו חלק באימון האחרון, ובשלב זה ההערכה במועדון היא כי השלושה לא יהיו כשירים גם לקראת הדרבי הקרוב, מה שמדאיג את הצוות המקצועי מאוד.

שחקנים מהנוער צורפו לסגל שייצא לגרמניה

בעקבות החוסרים, במכבי תל אביב החליטו לצרף לסגל שייצא לגרמניה מספר שחקנים מקבוצת הנוער: רועי מגור, איתי זפרני, לוטם אסראס, עילאי בן סימון ועידן ויינברג.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

במועדון מקווים לצאת בצורה טובה מהמשחק בגרמניה בו יצטרכו להתנהל עם סגל חסר מאוד, עומסים ובעיקר מחשבות על איך לשמור על כמה שיותר שחקנים לקראת הדרבי ביום שני.

