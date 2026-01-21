קמארה, דוידה ואסאנטה עלולים להיעדר מהדרבי

מכבי תל אביב ממשיכה בהכנותיה למשחק החוץ מול פרייבורג במסגרת הליגה האירופית, כאשר ברקע לא מעט בעיות סביב מצבת הסגל של המאמן ז’רקו לאזטיץ’.

מוחמד עלי קמארה, אושר דוידה וטייריס אסאנטה לא נטלו חלק באימון האחרון, ובשלב זה ההערכה במועדון היא כי השלושה לא יהיו כשירים גם לקראת הדרבי הקרוב, מה שמדאיג את הצוות המקצועי מאוד.

שחקנים מהנוער צורפו לסגל שייצא לגרמניה

בעקבות החוסרים, במכבי תל אביב החליטו לצרף לסגל שייצא לגרמניה מספר שחקנים מקבוצת הנוער: רועי מגור, איתי זפרני, לוטם אסראס, עילאי בן סימון ועידן ויינברג.

לאזטיץ': "וויתרנו אחרי הגול השני וזה רע"

במועדון מקווים לצאת בצורה טובה מהמשחק בגרמניה בו יצטרכו להתנהל עם סגל חסר מאוד, עומסים ובעיקר מחשבות על איך לשמור על כמה שיותר שחקנים לקראת הדרבי ביום שני.