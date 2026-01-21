יום רביעי, 21.01.2026 שעה 11:21
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
812-77נאפולי23
817-117פ.צ. קופנהאגן24
713-106קרבאח אגדם25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

"דמעות בעיניים": הלילה החלומי של גבריאל ז'זוס

החלוץ שסבל מרצף פציעות ("אני בארסנל ארבע שנים ומרגיש שמשחק פה עונה וחצי") כבש צמד בסן סירו והתמוגג. ארטטה: "התגעגענו אליו, יעלה את הביטחון"

|
גבריאל ז'זוס (IMAGO)
גבריאל ז'זוס (IMAGO)

ארסנל הבטיחה את מקומה בשמינית גמר ליגת האלופות עם ניצחון מרשים 1:3 על אינטר במילאנו, במשחק שבו גבריאל ז’זוס סיפק ערב מרגש במיוחד עם צמד שערים וקאמבק אישי מעורר השראה אחרי תקופה ארוכה ומורכבת.

החלוץ הברזילאי בן ה-28 פתח בהרכב בפעם השלישית בלבד מאז שחזר בדצמבר מפציעת רצועה צולבת קדמית, שהשביתה אותו ל-11 חודשים. ז’זוס, שנמצא בארסנל כבר ארבע עונות, הודה כי בפועל הוא מרגיש ששיחק “עונה וחצי או שתיים בלבד”, בשל רצף הפציעות שעבר. במילאנו הוא נראה חד, חזק ובטוח בעצמו, ונזכר ביכולת הגבוהה שהציג גם בניצחון 1:4 על אסטון וילה בחודש שעבר.

“דמעות בעיניים”

“זה לילה חלומי”, אמר ז’זוס בסיום. “תמיד חלמתי להיות כדורגלן. כילד צפיתי המון בליגה האיטלקית, אז להיות כאן, באצטדיון הזה, ולכבוש כאן – היו לי דמעות בעיניים. זה משהו שתמיד חלמתי עליו. תמיד יש סיבה לדברים שקורים, לטובים וגם לקשים, וזה משהו שלמדתי במהלך 11 החודשים שהייתי מחוץ למגרש”.

שחקני ארסנל חוגגים עם גבריאל זשחקני ארסנל חוגגים עם גבריאל ז'זוס (IMAGO)

ז’זוס הוסיף: “תמיד קשה לשחק מול אינטר. הגענו לכאן בעונה שעברה והפסדנו. הערב שיחקנו טוב יותר, שלטנו במשחק, אבל זו עדיין קבוצה גדולה ומסוכנת. כבשנו בסיום ולקחנו את 3 הנקודות, עכשיו צריך להמשיך כי כבר בסוף השבוע יש לנו משחק נוסף”. הצמד שלו סיים בצורת של 10 משחקים ללא שער בליגת האלופות, מאז השער האחרון שלו בניצחון 0:6 על לאנס בנובמבר 2023.

ארטטה: “התגעגענו אליו”

מאמן ארסנל, מיקל ארטטה, לא הסתיר את שביעות רצונו. “התגעגענו מאוד לגאבי”, אמר. “זה הולך להעלות את רמת הביטחון שלו ושל כל הקבוצה, כי עכשיו יש לנו פרופילים שונים בעמדה הזו, כמו שיש לנו גם בכנפיים ובעמדות אחרות. זה שוויקטור נכנס מהספסל והשפיע בצורה כל כך טובה רק הופך אותנו לקבוצה טובה יותר”.

המאמן גם התייחס לעומק בסגל ולהתחרות הבריאה בין החלוצים: “בסופו של דבר זה לא עניין של תחרות אישית. הדברים שז’זוס אמר מראים שאם שחקן אחר נכנס, הוא עדיין רוצה שיכבוש ויעזור לקבוצה. זו רמה אחרת של חשיבה”.

גבריאל זגבריאל ז'זוס ולאנדרו טרוסאר חוגגים (IMAGO)

גם ז’זוס עצמו נשמע בוגר ומפויס בנוגע למאבק על המקום בהרכב, במיוחד לאור מצבו של ויקטור יוקרש, שכבש את השער השלישי והוסיף את שערו השני מהמשחק הפתוח ב-13 משחקים. “כולם רוצים לפתוח”, אמר הברזילאי. “אני אדם מאוד מכבד, אני כבר לא ילד, אני בן 28 ומבין כדורגל. אני שמח מאוד שוויק נכנס וכבש, ושמח שגם אני כבשתי. אני בטוח שגם קאי יכבוש כשיגיע הרגע שלו”.

עם מאזן מושלם בליגת האלופות העונה ורצף שיא של 7 ניצחונות במפעל, ארסנל מגיעה לביטחון גבוה לקראת ההמשך, ונדמה שדווקא הקאמבק של ז’זוס מעניק לארטטה כאב ראש חיובי במיוחד לקראת האתגרים הבאים.

