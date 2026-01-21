חוזה חדש? "דני אבדיה הפך לפנים של פורטלנד"

בפורטלנד כבר מדברים על תחושת מזל של ממש סביב דני אבדיה. בתקשורת המקומית מתארים את הטרייד שהביא אותו לעיר כמהלך ששינה את מסלול המועדון, כזה שהפך מבוקר ומוטל בספק לברכה גדולה. אבדיה נתפס כיום ככוכב שהגיע בדיוק בזמן, בעונה שבה הבלייזרס חיפשו זהות חדשה ופנים להיאחז בהן. מבחינת רבים בעיר, לא מדובר רק בשחקן מצטיין, אלא בדמות שסביבּה אפשר לבנות עתיד.

“המשרד של פורטלנד ספג בתחילה ביקורת על ההחלטה לצרף את דני אבדיה מוושינגטון. הקבוצה הייתה קבוצה בתהליך בנייה מחדש, שהקריבה נכסים עתידיים יקרי ערך בתמורה לשחקן שכבר הוכיח את עצמו בליגה. היא שלחה את הווטרן מלקולם ברוגדון, הבחירה ה-14 בדראפט 2025, בחירת סיבוב ראשון ב-2029 ושתי בחירות סיבוב שני עתידיות”, נכתב ב-’ripcityproject’.

באותו זמן, קווין פלטון מ-’ESPN’ העניק לטרייד ציון C+. בדיעבד, מדובר בעסקה חד צדדית בצורה קיצונית לטובת פורטלנד. ביולי האחרון פלטון שינה את הדירוג ל-A-, וציין כי השיפור בקליעה לשלוש של אבדיה הוא הגורם המרכזי לכך שהמהלך הפך לניצחון ברור עבור פורטלנד.

דני אבדיה (רויטרס)

“דני אבדיה - גניבה ששינתה את פני המועדון”

רבים תהו האם הבלייזרס למעשה קנו ביוקר את אבדיה, לאחר שהגיע מעונת שיא בקליעה לשלוש בוושינגטון. בשתי עונותיו האחרונות בוויזארדס הוא שיפר את אחוזי הקליעה משלוש מ-29.7 ל-37.4 אחוזים. מדובר בקפיצה חדה במיוחד, ועונותיו הקודמות של אבדיה רמזו כי צפויה נסיגה. כפי שפלטון ציין, זה אף נראה כך בתחילת דרכו בפורטלנד, כאשר אבדיה פתח את התקופה ביכולת קליעה חלשה.

לשמחת הבלייזרס, הקליעה שלו, וכמעט כל היבט אחר במשחקו, נמצאים מאז במגמת עלייה מתמדת. הציון הזה היה כנראה גבוה עוד יותר כיום, במיוחד לאור העובדה שהוא ניתן עוד לפני עונת השיא בקריירה של אבדיה.

אבדיה נמצא בדרך הבטוחה לייצג את הבלייזרס במשחק האולסטאר, עם ממוצעים של 26.2 נקודות, 7.1 ריבאונדים ו-6.9 אסיסטים, באחוזי קליעה של 47 אחוז מהשדה, 36 אחוז לשלוש ו-80 אחוז מהעונשין. בהצבעת האוהדים הסופית הוא דורג חמישי במערב עם 2,202,605 קולות, לפני כוכבי על כמו ויקטור וומבניאמה ולברון ג’יימס, בין היתר. זה נראה בהחלט שווה כמה בחירות דראפט ושחקן ותיק שכבר פרש מהליגה באופן מפתיע עוד לפני פתיחת העונה.

דני אבדיה (רויטרס)

החוזה יחודש?

“רק שנתיים לאחר מכן, הנרטיב סביב הטרייד של אבדיה התהפך לחלוטין. רבים סברו שפורטלנד, שנמצאת בבנייה מחדש, חסרה כוח כוכבי ושלא כדאי לה להאיץ את התהליך עם שחקנים טובים אך לא מצוינים כמו אבדיה. בפועל, התברר שאבדיה הוא בדיוק כוח הכוכבים שהיה חסר לבלייזרס. הוא כבר הפך לפנים של המועדון”, הסבירו בתקשורת בפורטלנד.

וזה עוד לפני שלוקחים בחשבון עד כמה הוא מתאים לסגל מבחינת הגיל שלו (25) והחוזה שלו (14.4 מיליון דולר). “פורטלנד הצליחה לצרף אולסטאר לגיטימי שנמצא בכניסה לשיא הקריירה, ובמקביל מחזיק באחד החוזים הטובים ביותר בליגה כולה”, נכתב בארה”ב.

“בסופו של דבר הם יצטרכו להבין כיצד לחדש את החוזה הזה כדי להבטיח אותו לטווח הארוך. אבל לעת עתה, אפשר פשוט לשמוח על כך שהוא בכלל כאן. זה כמעט נס שפורטלנד הצליחה לחטוף כוכב עולה מוושינגטון, וזה בדיוק המהלך ששינה את פני המועדון והיה כל כך נחוץ כדי להחזיר את פורטלנד לשיחה מול המעצמות הגדולות של המערב”, סיכמו בארצות הברית.