יום רביעי, 21.01.2026 שעה 11:20
כדורגל עולמי

מה היחסים ב-Winner להפתעה נגד ברצלונה?

הקטלונים יתארחו ב-22:00 אצל סלביה פראג, שקיבלה יחס של פי 7.70 לקחת 3 נק'. וגם: מה היחס לניצחון של מארסיי על ליברפול ולהפסד של אתלטיקו מדריד

שחקני ברצלונה (IMAGO)
שחקני ברצלונה (IMAGO)

המחזור השביעי בשלב הליגה של ליגת האלופות ימשיך הערב (רביעי) כשרגעי ההכרעה כבר כאן, ומצפים לנו כמה מפגשים גדולים ומסקרנים. ב-19:45, אתלטיקו מדריד תתארח אצל גלאטסראיי. ב-22:00, ברצלונה תתארח אצל סלביה פראג וליברפול אצל מארסיי.

אתלטיקו פייבוריטית נגד גלאטסראיי עם יחס של פי 2.00 לניצחון. הטורקים מנגד קיבלו יחס של פי 3.05 אם הם ייצאו עם ידם על העליונה. חלוקת נקודות תעניק למנחשים נכונה יחס של פי 3.55.

ברצלונה עדיפה ברורה על סלביה פראג כמובן, עם יחס של פי 1.25 לצאת מצ’כיה עם מלוא שלוש הנקודות. הפתעה גדולה של הביתיים תניב יחס של פי 7.70, כאשר תיקו ייתן יחס של פי 5.50.

ליברפול קיבלה יחס של פי 1.85 לגבור על מארסיי. אם הצרפתים יחגגו על חשבון ארנה סלוט וחניכיו, המנחשים נכונה יזכו ליחס של פי 3.45. במידה שהמשחק ייגמר ללא הכרעה, התוצאה תניב יחס של פי 3.55.

