אחרי קרוב ל-3 שעות: אלקראס גבר על האנפמן

קרלוס אלקראס חיפש משחק קשה שיאפשר לו למדוד את מצבו לקראת השלבים המתקדמים של הטורניר באוסטרליה, שם מוכרעים התארים, והוא אכן קיבל כזה. יאניק האנפמן, המדורג 102 בעולם, סיפק לו יריב עיקש והכניס אותו ללחץ כבר בשלבים המוקדמים. למרות זאת, הספרדי התגבר על הקשיים והעפיל לסיבוב השלישי באליפות אוסטרליה בפעם הרביעית בקריירה, עם ניצחון 4:7(6), 3:6, 2:6 אחרי שעתיים ו-43 דקות.

יש דברים שלא משתנים, וגם הפעם אלקראס בחר להחזיר הגשה לאחר שזכה בהטלת המטבע. כבר במשחקון ההגשה הראשון שלו נאלץ להתמודד עם נקודת שבירה, כשהאנפמן קורא היטב את ההגשה שלו והספרדי מציג חוסר יציבות מהקו האחורי. התסריט נמשך, ואלקראס נשבר בעקבות דאבל פולט במהירות של 155 קמ"ש, בדרך ליתרון 1:3 לגרמני, שנראה חד ומדויק יותר במהלומות.

למרות זאת, לאלקראס היה עוד הרבה מקום לחזור למשחק והוא עשה זאת מיד. ווינר בפור-הנד השווה את התוצאה, מלווה בצעקת “Vamos” רמה של המדורג הבכיר. ממצב של פיגור 4:1 אפשרי, הלוח הראה לפתע 3:3. הקהל ברוד לייבר ארנה, שסבל מהחום, מחא כפיים לתעוזה של האנפמן, ששיחק על כל הקופה, ולעיתים גם קיבל על כך תגמול.

קרלוס אלקראס (IMAGO)

אלקראס עלה למגרש בלבוש היום של נייקי בצבע ירוק בהיר, שונה לחלוטין מהתלבושת שלבש במשחק הלילה בסיבוב הראשון מול אדם וולטון. החוסן והטניס האיכותי של האנפמן הפכו את ההחלטה לבחור ביאן-לנארד שטרוף כסגנו של אלכסנדר זברב בגמר גביע דייויס בבולוניה לכמעט מגוחכת. הגרמני כפה שובר שוויון ואף עלה ליתרון 3:4 בו עם ההגשה.

האנפמן התעייף וקיבל טיפול

תחת לחץ כבד, אלקראס שלף את הטניס הטוב ביותר שלו, בדיוק מה שנדרש כדי לא לאבד מערכה ראשונה בטורניר. זה לקח לו 78 דקות כדי לסגור את הסט הראשון, אך הוא הגיע רענן יחסית, לאחר יומיים של מנוחה. במחצית השנייה רמתו עלתה, בעוד האנפמן האט את הקצב הגבוה שבו שיחק, עד כדי תשישות, ונאלץ להזמין פיזיותרפיסט לטיפול באזור הבטן.

יאניק האנפמן מקבל טיפול (IMAGO)

הגרמני לא רצה לפרוש, כי אף שחקן לא רוצה לעשות זאת על במה גדולה מול יריב כה חזק, אך היה ברור שהוא מותש מנטלית כבר זמן מה. אלקראס ימתין כעת למנצח במפגש בין קורנטן מוטה, המדורג 32, למייקל ז’נג.

גם מדבדב בשלב הבא

דניל מדבדב העפיל לסיבוב השלישי באליפות אוסטרליה לאחר ניצחון 7:6(9), 3:6, 4:6, 2:6 על קוונטין האליס הצרפתי. עבור המדורג 11 בעולם זהו ניצחון שביעי ברציפות מאז פתיחת עונת 2026, פתיחה שמשווה את רצף הניצחונות הטוב ביותר שלו בקריירה, כפי שעשה ב-2021, השנה שבה טיפס למקום השני בעולם וזכה לראשונה בטורניר גרנד סלאם.

גם הפעם הדרך לא הייתה חלקה. מדבדב איבד מערכה כבר בפתיחה, תסריט שחוזר על עצמו עבורו בסיבובי הפתיחה של טורנירי גראנד סלאם, כאשר מאז ווימבלדון 2023 הוא לא עבר את שני הסיבובים הראשונים במייג'ור בלי לאבד מערכה. לאחר שובר שוויון ארוך במיוחד במערכה הראשונה, הרוסי השתלט בהדרגה על המשחק עם שבירות מוקדמות במערכות השנייה והשלישית, ושמר על יציבות עד לסיום.

מדבדב (IMAGO)

הניצחון העלה את מדבדב לראשונה מאז אליפות ארה"ב הפתוחה ב-2024 לשלב 32 האחרונים בטורניר גרנד סלאם. בסיבוב הבא הוא יפגוש את פביאן מרוז'אן מהונגריה, יריב מסוכן שידוע ביכולתו להפתיע במעמדים גדולים. מדבדב ינסה להימנע ממעידה נוספת במלבורן ולהמשיך במסע חזרה לצמרת המועמדות לזכייה.

נשים: סבלנקה וגוף עלו

ארינה סבלנקה, המדורגת ראשונה בטורניר, העפילה לאחר ניצחון 3:6, 1:6 על באי ג’ואושואן מסין. סבלנקה פתחה בסערה ועלתה ל-0:5 במערכה הראשונה, אך נאלצה לעבוד קשה כדי לסגור אותה מול יריבה עיקשת שהתבססה על משחק הגנתי וחבטות קצרות. במערכה השנייה כבר שלטה לחלוטין, ניצלה את יתרון העוצמה שלה והכריעה את ההתמודדות בדרך הבטוחה. האלופה פעמיים במלבורן ממשיכה במסע לעבר תואר גרנד סלאם חמישי בקריירה, בעוד באי סיימה הופעה מכובדת, עם הגעה ראשונה לשלב השני בטורניר.

ארינה סבלנקה (IMAGO)

קוקו גוף העפילה גם כן בקלות לסיבוב השלישי לאחר הופעה מרשימה. המדורגת שלישית גברה על אולגה דנילוביץ’ בשתי מערכות, 2:6, 2:6, במשחק שנערך במרגט קורט ארנה, שבו שלטה כמעט לכל אורכו. גוף פתחה את המשחק בסערה עם חמישה משחקונים רצופים במערכה הראשונה, הניעה את יריבתה מצד לצד והשתלטה על המגרש באמצעות חבטות עוצמתיות. גם במערכה השנייה התמונה נותרה דומה, כאשר גוף ניצלה טעויות לא מחויבות של דנילוביץ’ ועלתה ליתרון מוקדם, בדרך לניצחון בטוח. בסיבוב הבא מחכה לה מפגש כל-אמריקאי מול היילי בפטיסט.

במשחקים נוספים בטורניר הנשים, אלינה סביטולינה גברה על לינדה קלימוביצ’ובה והעפילה אף היא לסיבוב השלישי, כמו גם זיינפ סונמז מטורקיה שניצחה את אנה בונדר.