נועם שטייפמן הוקפץ, ברוניניו בדרך למכבי חיפה

במכבי חיפה יכולים היו רק להצטער על חומרת הפציעה של אלעד אמיר שייעדר ככל הנראה עד סיום העונה אחרי שאובחן שהבלם סובל מקרע חלקי ברצועה הצולבת. בשל הפציעה של אמיר והעובדה שעבדולאי סק יחזור לארץ רק בראשית השבוע הבא, מי שיוקפץ היום לאימוני הקבוצה הוא בלם קבוצת הנוער נועם שטייפמן, שמצטרף לרשימה ארוכה של שחקנים תוצרת בית שמתאמנים ואף קיבלו דקות משחק בעידן ברק בכר.

כרגע, מציבת הבלמים לקראת משחקה של הקבוצה בנתניה כוללת את ליסב עיסאת ושון גולדברג שיפתחו במרכז ההגנה, כאשר שטייפמן ייכלל בסגל ואמור להוות גיבוי מהספסל. שחקן נוסף שייכלל בסגל לראשונה הוא הרכש הטרי סדריק דון, שאמור להשתלב במשחק. מצבו של דולב חזיזה יתבהר במהלך היומיים הקרובים, אבל כרגע לפחות נראה שחזיזה בספק למשחק.

ברוניניו מתקרב

במקביל לכל אלה, במכבי חיפה מקווים במהלך היום לסגור סופית את העברתו של הברזילאי ברוניניו תמורת 1.5 מיליון אירו ולהתפנות להביא קיצוני ימני. עסקת ברוניניו קרובה יותר מתמיד לסגירה ורק משהו בלתי צפוי של הרגע האחרון עלול למנוע את העברתו של השחקן, שרוצה מאוד להגיע לכרמל. במכבי חיפה משוכנעים שמדובר בחיזוק מרענן ביותר יחד עם סדריק דון, שאמור להוסיף לקבוצה ברק ומהירות.

ברוניניו (IMAGO)

בתוך כל אלה, כאשר יש הסכמה שמתיאס נהואל יושאל עד תום העונה, נשארו "תקועים" ג'ורג'ה יובאנוביץ' וסוף פודגוראנו, שלגביהם במכבי חיפה יש תקווה ורצון שימצאו קבוצה כבר בחלון העברות הנוכחי. השניים מסיימים בכל מקרה את החוזה שלהם בתום העונה ואינם בתוכניות לעונה הבאה.