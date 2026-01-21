יום רביעי, 21.01.2026 שעה 09:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5014-4022ארסנל1
4321-4522מנצ'סטר סיטי2
4325-3322אסטון וילה3
3629-3322ליברפול4
3532-3822מנצ'סטר יונייטד5
3424-3622צ'לסי6
3330-3522ברנטפורד7
3327-3222ניוקאסל8
3323-2322סנדרלנד9
3225-2422אברטון10
3131-3022פולהאם11
3029-3222ברייטון12
2825-2322קריסטל פאלאס13
2729-3122טוטנהאם14
2741-3522בורנמות'15
2537-3022לידס16
2234-2122נוטינגהאם פורסט17
1744-2422ווסטהאם18
1442-2322ברנלי19
841-1522וולבס20

סלוט: אלונסו התקשר אליי ואמר שהוא מגיע בקיץ

מאמן ליברפול התלוצץ במסיבת העיתונאים כשנשאל על השמועות לגבי הספרדי שפוטר מריאל מדריד: "אחת השאלות המוזרות שקיבלתי אי פעם, אוהב את עבודתי"

|
ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

השמועות שלפיהן צ’אבי אלונסו יהיה המאמן הבא של ליברפול, במקומו של ארנה סלוט, שלטו במסיבת העיתונאים של המאמן ההולנדי לקראת משחק ליגת האלופות מול מארסיי.

“אוהב את העבודה שלי”

“הוא התקשר אליי ואמר שהוא ייקח את התפקיד בעוד שישה חודשים. לא, לא, לא”, התבדח סלוט על חשבון צ’אבי אלונסו כשנשאל על השמועות והלחץ שהן עשויות להפעיל עליו. “זו אחת השאלות הכי מוזרות שקיבלתי אי פעם. מה אני יכול להגיד?”, הוסיף מאמן ליברפול.

“אני עובד כאן כבר 18 חודשים ואני אוהב את העבודה שלי. זכיתי בפרמייר ליג, אבל העונה הזו הייתה קשה יותר, זה ברור. השריקות… לא, אולי שמעתי כמה, אבל לא היו הרבה, וזה גם טבעי שכאשר עושים תיקו מול ברנלי אף אחד לא שמח”, המשיך סלוט.

“כשאנשים חזרו הביתה, הרגשות נרגעו, אולי הם חשבו שזה היה קצת מוגזם”, הוסיף מאמן ליברפול, שעובר עונה לא פשוטה בעקבות חוסר היציבות ביכולת של קבוצתו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */