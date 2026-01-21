סלוט: אלונסו התקשר אליי ואמר שהוא מגיע בקיץ

השמועות שלפיהן צ’אבי אלונסו יהיה המאמן הבא של ליברפול, במקומו של ארנה סלוט, שלטו במסיבת העיתונאים של המאמן ההולנדי לקראת משחק ליגת האלופות מול מארסיי.

“אוהב את העבודה שלי”

“הוא התקשר אליי ואמר שהוא ייקח את התפקיד בעוד שישה חודשים. לא, לא, לא”, התבדח סלוט על חשבון צ’אבי אלונסו כשנשאל על השמועות והלחץ שהן עשויות להפעיל עליו. “זו אחת השאלות הכי מוזרות שקיבלתי אי פעם. מה אני יכול להגיד?”, הוסיף מאמן ליברפול.

“אני עובד כאן כבר 18 חודשים ואני אוהב את העבודה שלי. זכיתי בפרמייר ליג, אבל העונה הזו הייתה קשה יותר, זה ברור. השריקות… לא, אולי שמעתי כמה, אבל לא היו הרבה, וזה גם טבעי שכאשר עושים תיקו מול ברנלי אף אחד לא שמח”, המשיך סלוט.

“כשאנשים חזרו הביתה, הרגשות נרגעו, אולי הם חשבו שזה היה קצת מוגזם”, הוסיף מאמן ליברפול, שעובר עונה לא פשוטה בעקבות חוסר היציבות ביכולת של קבוצתו.