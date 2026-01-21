יום רביעי, 21.01.2026 שעה 09:12
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
812-77נאפולי23
817-117פ.צ. קופנהאגן24
713-106קרבאח אגדם25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

"אני לא מסי, אבל גם לא הרכש הכי גרוע בריאל"

מסטנטואונו ענה למבקרים אחרי ה-1:6 הגדול: "הביקורת כואבת, אנחנו לא טיפשים ויודעים מה אנחנו עושים לא טוב. מה שעושים לוויני ובלינגהאם לא הוגן"

|
מסטנטואונו (צילום מסך)
מסטנטואונו (צילום מסך)

לאחר ה-1:6 המרשים של ריאל מדריד על מונאקו, פרנקו מסטנטואונו עצר באזור המעורב וסיפק התייחסות גלויה ונוקבת לביקורת שספג, למעמדו במועדון ולסערה סביב חבריו לקבוצה. הקשר הארגנטינאי לא התחמק מהנושאים הרגישים והבהיר שהוא מודע לרעש שמסביב, אך גם לא נותן לו להגדיר אותו.

“האם הביקורת פוגעת? כן, אבל אני גם מבין אותה”, אמר מסטנטואונו. “מאז שהייתי ילד דיברו על הכדורגל שלי, היו שאמרו שאני מסי החדש, והיו שאמרו שאני אסון והרכש הגרוע בתולדות ריאל מדריד. אני לא מאמין שאני מסי, אני אף פעם לא אהיה מסי, ואני גם לא מאמין שאני הרכש הגרוע בתולדות ריאל מדריד. אני עובד כדי להיות בכושר טוב ולהפוך לגרסה הכי טובה של עצמי, שאני מאמין שאני יכול להגיע אליה, ואני עובד על זה כל יום”.

בהמשך הוסיף הארגנטינאי התייחסות כללית יותר ללחץ שמלווה שחקנים ברמות הגבוהות. “הביקורת כואבת כשהיא מגיעה עם כוונות רעות, אבל בסופו של דבר אנחנו חלק מהאליטה של הכדורגל, ואני חושב שביקורת היא דבר הוגן”, ציין. מסטנטואונו הדגיש גם את האחריות הקבוצתית: “אנחנו לא טיפשים, כולנו יודעים מה אנחנו עושים לא טוב. אנחנו צריכים לשנות מנטליות כדי להראות מי אנחנו. זה לא היה הוגן כלפי ויניסיוס, כי לא אני ולא אף אחד הראה את הגרסה הכי טובה שלו. זה לא הוגן ששורקים בוז רק לוויניסיוס”.

פרנקו מסטנטואונו מבסוט (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו מבסוט (IMAGO)

"אומרים דברים מטורפים ברשתות"

מסטנטואונו לא חסך מילים גם בנוגע למה שנכתב ברשתות החברתיות על חבריו. “יש אנשים שאומרים דברים מטורפים ברשתות, למשל על ג'וד”, אמר. “כל יום מ-9:30 בבוקר ג'וד נמצא בוולדבבאס ומתאמן קשה”. הוא חיזק זאת במסר אישי נוסף: “בלינגהאם עובד המון, יש לי אליו חיבה עצומה, הוא נותן את כולו בשביל ריאל מדריד, והרבה דברים שנאמרים עליו פשוט לא הוגנים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */