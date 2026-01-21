"תודה לעם ישראל, עוזרים לי להגשים חלומות"

העונה המצוינת של דני אבדיה זוכה להערכה גדולה, והכוכב הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס אף קיבל כמות מרשימה של 2.2 מיליון הצבעות מהקהל לאולסטאר, שהציבו אותו במקום החמישי במערב, אך בעקבות שקלול עם הצבעות השחקנים ותקשורת הוא לא נבחר לחמישייה הפותחת.

אבדיה התייחס לכך: “באולסטאר יש הרבה שמות ענקיים ושחקנים שעשו דברים גדולים לאורך זמן. אני מתמקד בניצחונות ובתמיכה בחברים שלי בקבוצה. מה שיגיע יגיע. כמובן שרציתי להיכנס כשחקן פותח לאולסטאר, אבל זה בסדר. אני מודה לאוהדים על כל התמיכה, לא ציפיתי לכמות כזו של הצבעות — זה מחמם את הלב לראות את התמיכה מכל רחבי העולם. אמשיך לייצג בכבוד”.

כשנשאל על החזרה מהפציעה, אמר: "הרגשתי טוב מבחינה גופנית. הגב קצת כאב אחרי שלא שיחקתי במשך שבוע, והייתי צריך למצוא את הקצב שלי. ברגעים מכריעים הרגשתי קצת מחוץ לקצב, אבל בדרך כלל הרגשתי טוב ומוכן להמשיך. אני עושה הרבה מתיחות, לוקח ויטמינים, ומשנה תנוחות שינה. בדרך כלל אני ישן על הבטן, אבל עכשיו ישנתי בעיקר על הצד”.

דני אבדיה עם הכדור (רויטרס)

על הרוקי קיילב לאב, אבדיה אמר: "הוא שחקן ענק. בהתחלה הוא היה צריך להסתגל ולקלוט את קצב המשחק, כי הוא רוקי. אבל הוא עושה דברים מדהימים. כשהייתי רוקי לא תמיד שמרתי על הרגלים נכונים כמו שהוא עושה, הוא מאוד מקצוען ויש לו פוטנציאל אדיר. אני נהנה לשחק איתו. הוא לא חושש לזרוק, אנחנו מאמינים בו והוא מאמין בעצמו, והוא תמיד מוכן לקחת זריקות כשהוא צריך”.

הישראלי המשיך: "אני חושב שזה טוב בשבילי לשים את עצמי במצבים שונים, זה תורם להתפתחות שלי. אני מאמין שאנחנו טובים יותר ממה שהמאזן שלנו מעיד. היו לנו לא מעט פציעות וקצב משחק לא פשוט העונה, אבל נשארנו חזקים ואחראים זה לזה וזה הדבר החשוב ביותר. אני מאוד גאה בקבוצה”.

דני אבדיה (רויטרס)

בנוסף, אבדיה העלה סטורי ובו הודה לאוהדים ברחבי העולם ולאוהדים הישראלים בפרט. באנגלית כתב: “אני רוצה להודות לכל האוהדים מסביב לעולם על התמיכה, אתם נותנים לי המון”. בעברית הוסיף: “אין לי מילים! תודה לכם עם ישראל על מה שאתם עושים, אתם עוזרים לי להגשים חלומות, אני אוהב אתכם”.