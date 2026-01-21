יום רביעי, 21.01.2026 שעה 06:55
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
271040-126814הפועל ת"א
251053-125314מכבי ת"א
241079-112914הפועל העמק
241246-133514בני הרצליה
231113-120314הפועל ירושלים
221185-112914הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201191-117714עירוני רמת גן
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191191-112914מכבי ראשל"צ
191178-110514עירוני נס ציונה
171209-113914מכבי רעננה
161215-107914אליצור נתניה
151083-92514הפועל גליל עליון

"לא מצאנו את הקצב, זה משחק שנלמד ממנו"

מאמן חולון, שמיר, אחרי ה-106:81 לריטאס ב-16 האחרונות של ליגת האלופות של פיב"א: "הקרדיט מגיע ליריבה, עשתה עבודה טובה". מנפורד: "מצפים להשתפר"

|
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון פתחה אתמול (שלישי) את דרכה בשלב 16 האחרונות של ליגת האלופות של פיב"א עם תבוסה לריטאס וילנה (106:81). הסגולים צהובים הגיעו למפגש לאחר הפסד הליגה במחזור האחרון למכבי תל אביב ולאחר סדרת הפלייאין מול טרפאני שארק, שכזכור הגיעה לסיומה תוך דקות בודדות ברבע הראשון, מאז הסגולים צהובים צירפו שני שחקנים והדבר כצפוי בלט.

עמוק אל תוך חודש ינואר, חולוניה מוצאת את עצמה בתהליך של למידה מחודש, תהליך שבו היא עדין חסרה שחקנים שהחמיצו משחקים בעקבות פציעות, תהליך אליו הצטרף אדאמה סונוגו רק אתמול, כך שכאמור למשחק אתמול יואב שמיר וחניכיו כבר הגיעו בעמדת נחיתות בכל זאת. מעבר לסונוגו, גם עידן זלמנסון לא היה במאת האחוזים לאחר שנפצע בקרסול בשבת האחרונה מול מכבי תל אביב.

מעבר לחוסר התאום המובן, ההגנה לא הייתה שם וחולוניה בנוסף הובסה גם בקרב על הלוחות, בעקבות הסיטואציה עמה הגיעה הקבוצה לליטא, במועדון לקחו בפרופורציות את ההפסד, בערב שבו גם יחס האסיסטים איבודים שלהם לא היה אידיאלי. הקבוצה תפגוש ביום שבת הקרוב את עירוני קריית אתא במסגרת המחזור ה-15 של ליגת העל ואז ביום שלישי קבוצתו של יואב שמיר תארח בסמאליון ארינה שבסמוקוב את לה-מאן, זאת במסגרת המחזור השני של שלב 16 האחרונות.

יואב שמיר אמר לאחר המשחק: “אנחנו רוצים להודות לאוהדים שהגיעו מישראל למשחק, אנחנו מעריכים אותם. בכל הנוגע למשחק הבעיה העיקרית שהייתה לנו היא שלא מצאנו את הקצב והקרדיט מגיע לריטאס הם עשו עבודה טובה. יש לנו לוח משחקים עמוס מאוד אבל אנחנו מצפים לו ולהמשך שלב 16 האחרונות ב-BCL, יש לנו תוכניות להמשיך ולהתקדם העונה זה משחק שנלמד ממנו ונקווה שנשתפר”.

אקסבייר מנפורד הוסיף: “באנו לפה וזה היה משחק קשה עבורנו. אין ספק שזה מבחן טוב עבורנו להמשך הדרך בשלב 16 האחרונות. ריטאס קבוצה טובה מאוד והם שיחקו אגרסיבי מאוד וחזק מאוד והם ניצחו אותנו הפעם אבל אנחנו מצפים להשתפר ולהתקדם”.      

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */