גלוך: אם ננצח את אולימפיאקוס, הכל יכול לקרות

שבוע לפני ששלב הליגה של ליגת האלופות יסתיים באופן רשמי, אמש (שלישי) אייאקס ואוסקר גלוך התארחו אצל ויאריאל במסגרת המחזור השביעי ורשמו 1:2 וניצחון שני ברצף במפעל, כשהקשר הישראלי היה זה שכבש את שער השוויון של ההולנדים, והחזיר את קבוצתו לחיים.

לאחר המשחק שיתף הישראלי לתקשורת: “זה ניצחון גדול בשבילנו, במיוחד אחרי שהיינו כבר בפיגור, הצלחנו לשנות את שיטת המשחק ולהשיג ניצחון. השער שלי עזר לקבוצה, אבל גם השחקנים שעלו מהספסל ושינו את המשחק”.

על המשך דרכם במפעל הבכיר של אירופה: “אני שמח שניצחנו, זה היה בלב שלנו, רצינו לנצח כי יעדנו עד כמה המשחק הזה חשוב, אנחנו עדיין מאמינים שאפשר לנצח את אולימפיאקוס בשבוע הבא, ואז הכל יכול לקרות”.