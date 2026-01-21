יום רביעי, 21.01.2026 שעה 02:40
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
812-77נאפולי23
817-117פ.צ. קופנהאגן24
713-106קרבאח אגדם25
717-127קלאב ברוז'26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

גלוך: אם ננצח את אולימפיאקוס, הכל יכול לקרות

קשר אייאקס דיבר אחרי שכבש את שער השוויון ב-1:2 על ויאריאל: "ניצחון גדול בשבילנו", "השער שלי עזר, אך גם השחקנים שעלו מהספסל ושינו את המשחק"

|
אוסקר גלוך חוגג עם חבריו (IMAGO)
אוסקר גלוך חוגג עם חבריו (IMAGO)

שבוע לפני ששלב הליגה של ליגת האלופות יסתיים באופן רשמי, אמש (שלישי) אייאקס ואוסקר גלוך התארחו אצל ויאריאל במסגרת המחזור השביעי ורשמו 1:2 וניצחון שני ברצף במפעל, כשהקשר הישראלי היה זה שכבש את שער השוויון של ההולנדים, והחזיר את קבוצתו לחיים.

לאחר המשחק שיתף הישראלי לתקשורת: “זה ניצחון גדול בשבילנו, במיוחד אחרי שהיינו כבר בפיגור, הצלחנו לשנות את שיטת המשחק ולהשיג ניצחון. השער שלי עזר לקבוצה, אבל גם השחקנים שעלו מהספסל ושינו את המשחק”.

על המשך דרכם במפעל הבכיר של אירופה: “אני שמח שניצחנו, זה היה בלב שלנו, רצינו לנצח כי יעדנו עד כמה המשחק הזה חשוב, אנחנו עדיין מאמינים שאפשר לנצח את אולימפיאקוס בשבוע הבא, ואז הכל יכול לקרות”.

