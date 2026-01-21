אחרי פגרה של כמעט חודש וחצי, התחרות המרכזית של אירופה חזרה אלינו אמש (שלישי), ובגדול. מלכת ליגת האלופות, ריאל מדריד, הביסה את מונאקו 1:6 בסנטיאגו ברנבאו.

“ליגת האלופות זה הטריטוריה של ריאל מדריד”, הכריזו ב’מארקה’ והמשיכו: “זו התחרות בה היא שולטת בצורה יוצאת דופן והשיגה ניצחון מזהיר”. ב’מונדו דפורטיבו’ הסתייגו מעט ובחרו להסתכל על האוהדים: “ריאל הפגינה יעילות וניצחה, אבל הקרע עם הקהל נותר פתוח”, ב’אס’ רשמו: “הבלאנקוס שוב מחייכים”.

“זה היה משחק נפלא, באצטדיון שלנו ועם האוהדים שלנו, באווירה נהדרת”, פתח אלברו ארבלואה והמשיך: “השחקנים נהנו, היו כמה שערים יפים, זו הייתה הופעה נהדרת של כל הקבוצה, מאמץ נהדר מכולם, וזו התמונה וזה המשחק שאנחנו רוצים לראות.

“השחקנים ניצחו בזכות מאמץ ואיכות, זו לא עבודה של המאמן החדש. מבחינתי, זה הישג ענק, כי כמעט בלי אימון הם הבינו את המעט שאני מבקש מהם באופן מיידי. יש לנו הרבה מקום לשיפור, אבל אני אוהב את הגישה והמנטליות שלהם, זו ריאל מדריד. יהיו ימים שבהם הדברים ילכו טוב יותר ויש ימים שפחות, אבל אני אוהב את השאיפה הזו”.

לאחר השער שוויניסיוס כבש, הוא חיבק את מאמנו ועל כך ארבלואה אמר: “יותר מחיבוק שלי, הוא חיבק את ריאל, זה חיבוק לאוהדים. כולם מאוד שמחים על זה וגם האוהדים נרגשים, ויני צריך את הרנבאו, אני חושב שהוא ממש נהנה והוא ימשיך לעשות זאת”. על החגיגה של ג’וד בלינגהאם: “אין לי מושג מה זה, הם מכניסים הרבה הייפ לחגיגות. כל עוד הם כובשים שערים, הם יכולים לחגוג איך שהם רוצים, זה בסדר”.