יום רביעי, 21.01.2026 שעה 00:57
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
212-207ארסנל1
158-197ריאל מדריד2
157-186באיירן מינכן3
147-157טוטנהאם4
1310-207פאריס סן-ז'רמן5
139-147ספורטינג ליסבון6
139-137מנצ'סטר סיטי7
136-86אטאלנטה8
127-137אינטר9
1212-156אתלטיקו מדריד10
128-116ליברפול11
1115-197בורוסיה דורטמונד12
106-136ניוקאסל13
108-136צ'לסי14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
914-107באייר לברקוזן19
914-87מונאקו20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
813-87אולימפיאקוס22
713-106קרבאח אגדם23
717-127קלאב ברוז'24
711-66נאפולי25
716-106פ.צ. קופנהאגן26
614-127בודה גלימט27
68-66בנפיקה ליסבון28
69-46פאפוס29
615-76אוניון סן ז'ילואז30
619-77אייאקס31
59-46אתלטיק בילבאו32
416-86איינטרכט פרנקפורט33
311-26סלביה פראג34
115-57ויאריאל35
119-57קייראט36

הטבלה כאן: תמונת המצב המלאה בליגת האלופות

ארסנל נותרה מושלמת, ריאל מדריד עשתה צעד ענק לטופ 8, ברצלונה מסובכת: כך נראית טבלת הצ'מפיונס אחרי שחצי מהמחזור השביעי מתוך 8 שוחק. תמונת מצב

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

מחצית מהמחזור השביעי מתוך 8 בליגת האלופות שוחק, ותמונת המצב לקראת שמינית גמר המפעל מתחילה להתבהר. ארסנל נותרה המושלמת היחידה, ריאל מדריד עשתה צעד ענק לעבר הטופ 8, מנצ’סטר סיטי זקוקה לניצחון במחזור הסיום כדי לנשום לרווחה וברצלונה תצטרך להזיע בשביל לדלג על שלב הפלייאוף. ארסנל בכל מקרה הבטיחה את אחד משני המקומות הראשונים, טוטנהאם במקום הרביעי, ספורטינג טיפסה למקום השישי ואינטר ספגה הפסד שלישי ברציפות.

טבלת האלופות

1: ארסנל – 21 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 18+

2: ריאל מדריד – 15 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 11+

3: באיירן מינכן – 15 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 11+

4: טוטנהאם – 14 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 8+

5: פ.ס.ז' – 13 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 10+

6: ספורטינג ליסבון – 13 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 5+

7: מנצ'סטר סיטי – 13 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 4+

8אטאלנטה – 13 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 2+

9: אינטר – 12 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 6+

10: אתלטיקו מדריד – 12 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 3+

11: ליברפול – 12 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 3+

12: דורטמונד – 11 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים 4+

13: ניוקאסל – 10 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 7+

14: צ'לסי – 10 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 5+

15: ברצלונה – 10 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 3+

16: מארסיי – 9 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 3+

17: יובנטוס – 9 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 2+

18: גלאטסראיי – 9 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 0

19: באייר לברקוזן – 9 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-4

20: מונאקו – 9 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-6

21: פ.ס.וו איינדהובן – 8 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים 4+

22: אולימפיאקוס – 8 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-5

23: נאפולי – 8 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-5

24: קופנהאגן – 8 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-6

25: קרבאח – 7 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-3

26: קלאב ברוז' – 7 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-5

27: בודו/גלימט – 6 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-2

28: בנפיקה – 6 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-2

29: פאפוס – 6 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-5

30: אוניון סן ז'ילואז – 6 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-8

31: אייאקס – 6 נקודות, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-12

32: אתלטיק בילבאו – 5 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-5

33: פרנקפורט – 4 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-8

34: סלביה פראג – 3 נקודות, 6 משחקים, הפרש שערים ‎-9

35: ויאריאל – 1 נקודה, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-10

36: קייראט אלמטי – נקודה, 7 משחקים, הפרש שערים ‎-14

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */