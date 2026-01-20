יום רביעי, 21.01.2026 שעה 00:56
הולאנד: זה מביך, אין לי תשובות, לוקח אחריות

כוכב מנצ'סטר סיטי שסובל מרצף שלילי חריג בראיון לא שגרתי אחרי ההפסד 3:1 לבודו/גלימט: "אני פשוט מתנצל, לא יודע מה לומר, עושה את הטוב ביותר"

|
ארלינג הולאנד (צילום מסך)
ארלינג הולאנד (צילום מסך)

מנצ׳סטר סיטי רשמה ערב קשה במיוחד בליגת האלופות, עם הפסד 3:1 לבודו/גלימט במשחק חוץ מורכב, והמשבר האישי של ארלינג הולאנד המשיך להעסיק את התקשורת. החלוץ הנורבגי, שחזר לארצו, סיים משחק נוסף ללא שער והאריך רצף מדאיג של ארבעה משחקים רצופים בלי לכבוש, כאשר שערו האחרון הגיע מהנקודה הלבנה מול ברייטון ב-7 בינואר, שערו היחיד ב-8 ההופעות אחרונות.

הנתונים מדגישים את התקופה המאתגרת של הולאנד: מול בודו/גלימט הוא רשם 3 ניסיונות לשער, אך אף אחד מהם לא סיכן באמת את השוער. סיטי עצמה נקלעה לפיגור מוקדם במיוחד עם צמד שספגה בתוך שתי דקות, דבר שלא קרה לה מאז 2019, והתקשתה להגיב. הקבוצה של פפ גווארדיולה, שסיימה את 2025 עם רצף של 8 ניצחונות, ניצחה רק פעמיים ב-7 משחקיה ב-2026 ונראית רחוקה מהיציבות שאפיינה אותה.

ההתנצלות של הולאנד

בסיום המשחק נשמע הולאנד כואב ומתנצל: "הפסדנו, הסתבכנו אחרי הכרטיס האדום, הגיע ליריבה לנצח, היא שיחקה מדהים. עשינו את הטוב ביותר שלנו, משהו חסר ואני לוקח אחריות, יחד עם רודרי ודונארומה, אנחנו חייבים לקחת יותר אחריות, זה לא טוב מספיק, אי אפשר להיות ככה ולא לנצח משחקים, זה לא צריך להיות ככה”.

ארלינג הולאנד אובד עצות (IMAGO)ארלינג הולאנד אובד עצות (IMAGO)

“אני פשוט מתנצל שלא הצלחתי לכבוש, בסופו של דבר זה מביך. הם שיחקו כדורגל מדהים והגיע להם, אני לא יודע מה לומר ואין לי תשובות, אני רק יכול להצטער. אני עושה את הטוב ביותר שלי כשאני על המגרש, יש לנו כמות לא סבירה של משחקים, אבל העבודה שלי היא להתכונן למשחק הבא ולתת הכל".

הולאנד לא הצליח לכבוש ב-8 משחקיו האחרונים בסיטי למעט פנדלים, הרצף הכי גרוע שלו במועדונים מאז ספטמבר 2017 עד אפריל 2018 במדי מולדה (13). עבור סיטי, ההפסד מסבך את מצבה במאבק על המשך הדרך באירופה, ובמקביל מדגיש עד כמה הקבוצה זקוקה לחזרתו של הולאנד ליכולת הכיבוש הרגילה שלו, דווקא בתקופה שבה כל נקודה וכל שער מקבלים משמעות מכרעת.

