4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

"אחד האוהדים נתן אגרוף ושבר תרמוס על מאבטח"

דו"ח המשקיף לגבי העמדת הפועל פתח תקווה לדין חשף תמונה מזעזעת על מה שאירע: "7-8 אוהדים רצו לתקוף, ליד האוטובוס היו שברי זכוכית וכתמי דם"

קהל אוהדי הפועל פתח תקווה (רדאד ג'בארה)
קהל אוהדי הפועל פתח תקווה (רדאד ג'בארה)

תובע ההתאחדות לכדורגל הודיע שהיום (רביעי) מספר קבוצות ואישיות בכירה בכדורגל הישראלי יופיעו בפני בית הדין המשמעתי ביום רביעי הקרוב, 21.1.26, בשעה 16:00, כשבין היתר הוחלט להעמיד לדין את הפועל פתח תקווה, זאת בעקבות התפרעות של הקהל שלה, שתקף מאבטחים לאחר המשחק מול בני ריינה בגביע המדינה.

בדו”ח המשקיף נרשם: “לא תקין. כחצי שעה אחרי סיום המשחק, בזמן שאני נמצא ליד חדרי ההלבשה, שמעתי רעש בחוץ באזור החניה שבתחומי האצטדיון ורצתי לשם. הגעתי וראיתי 7-8 אוהדים של הפועל פ”ת מנסים לרוץ ולתקוף את אנשי חברת האבטחה של המארחת בתוך מתחם החניה של המגרש באזור הסטרילי.

“המאבטחים ברחו מהאוהדים ונכנסו לתוך האוטובוס של ריינה והסתתרו שם. האוהדים ניסו לפרוץ לאוטובוס ונעצרו על ידי אנשי הפועל פ”ת וסדרנים אחרים. במסגרת הניסיונות, אחד האוהדים לקח כיסא פלסטיק וזרק על שמשת האוטובוס והכיסא נשבר והתנפץ. לא נגרם נזק לאוטובוס. לאחר מספר דקות, האוהדים פונו משם על ידי חברת האבטחה והמשטרה.

“לאחר סיום האירוע ולאחר שהאוהדים פונו, יצאו שני מאבטחים מהאוטובוס ונכנסו למסדרון חדרי ההלבשה. מפקד המשטרה ונציגי חברת האבטחה הסבירו לי לאחר מכן כי האירוע החל בכך שהתפתחה מהומה בין האוהדים למאבטחים ביציע, וזאת לאחר שאוהד הוציא סכין יפנית כדי להוריד את הדגלים בתום המשחק ביציע”.

המשקיף המשיך: “המאבטח העיר לאוהד על הסכין והתפתחה מהומה ביניהם שהסתיימה. לאחר מכן, בעת שהמאבטחים כבר יצאו מהאצטדיון ורצו ללכת לביתם, פגשו אותם האוהדים בחוץ והחלו לרדוף אחריהם. המאבטחים ברחו חזרה לתוך תחומי האצטדיון ובשלב הזה עליו לאוטובוס של האורחות (השחקנים והצוות של ריינה עדיין לא יצאו והאוטובוס היה ריק).

“עוד נמסר לי כי אחד האוהדים נתן אגרוף ושבר תרמוס מזכוכית על פניו של מאבטח, אשר נזקק לטיפול רפואי. רופא הקבוצה בדק את המאבטח וביקש כי יזמינו לו אמבולנס בשל חשש לשבר בלסת. צוות מד”א הגיע לאחר כ-20 דקות, בדק את המאבטח ופינה אותו לבית החולים. ליד האוטובוס היו שברי זכוכית וכתמי דם.

“עוד התברר כי המאבטח ריסס גז פלפל בחניה לפני שברח לאוטובוס, זאת בכדי להרחיק את האוהדים ממנו, ונפגעו מהתרסיס גם שוטר ואיש אבטחה. אני הגעתי לאירוע לאחר עליית המאבטחים לאוטובוס, כך שלא ראיתי את האגרוף הנטען, התרמוס שנשבר וריסוס גז הפלפל, אבל כן ראיתי את הניסיונות לפרוץ לאוטובוס, השלכת הכיסא על האוטובוס ואת המאבטח הפצוע, פירוט האירוע לעיל נמסר לי לאחר שיחות שקיימת מול נציג המשטרה, מנהל האירוע, אנשי הקבוצה וחברת האבטחה”.

