ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4218-4419הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3217-3719מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2626-2319בני סכנין7
2441-3119מכבי נתניה8
2140-2319עירוני טבריה9
1932-2719עירוני ק"ש10
1934-2619הפועל חיפה11
1939-2419מ.ס אשדוד12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

עוד פצוע: עידן כהן צפוי להיעדר לשבוע וחצי

המגן הימני סובל ממתיחה באזור הברך, גם רוזן צפוי לחזור בעוד למעלה משבועיים. סונגה ישחק עם סד בידו מול ירושלים, ישראלוב בודק אופציות בחו"ל

|
עידן כהן עם הכדור (ראובן שוורץ)
עידן כהן עם הכדור (ראובן שוורץ)

בהפועל פתח תקווה מתמודדים עם מכת פציעות לא קטנה, כאשר רק השבוע מתאוששים יונתן כהן ותומר אלטמן מפציעות, אלא שעכשיו התווסף שחקן נוסף, המגן הימני עידן כהן.

על פי אבחנה ראשונית, כהן סובל ממתיחה באזור הברך, צפוי להיעדר בין 10-14 ימים ויחמיץ בוודאות את המשחק מול הפועל ירושלים ביום שישי. בנוסף, הוא בספק גדול גם למשחק הבא מול מ.ס אשדוד, ביום ראשון הבא.

גם שחר רוזן עדיין לא מחלים מפציעתו: המגן השמאלי סובל מדלקת בשרירי הבטן כאשר הוא צפוי לחזור לפעילות בעוד כשבועיים וחצי. צ'אפיוקה סונגה, שנפצע במשחק מול בית"ר ירושלים בידו, הרכיב סד מיוחד דמוי גבס, אך יכול לשחק איתו ויהיה כשיר לשישי.

בפ"ת ממשיכים בניסיונות להתחזק: המו"מ עם ג'וזף סאבובו מהפועל ב"ש תקוע כרגע, כאשר בנוגע לאור ישראלוב – הבלם, שמבוקש במועדון, הבהיר כי במקביל הוא בודק אופציות בחו"ל, כאשר הוא צפוי לעזוב את קבוצתו אשטוריל הפורטוגלית. הקשר מחוף השנהב, יאן כריסטוף, ממשיך להתאמן ולנסות להרשים, כאשר אתמול הוא נעדר עקב מחלה.

מי שמעורר עניין בליגה הלאומית הוא נועם גיסין. הקשר המוכשר, שהפגין יכולת טובה כמחליף מול הירושלמים בשבת, לא משוחרר בשלב זה, כאשר לאור מכת הפציעות, בפ"ת הבהירו שהצעות יישקלו רק לקראת סוף חלון ההעברות אם בכלל.

