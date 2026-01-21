עוד פצוע: עידן כהן צפוי להיעדר לשבוע וחצי

בהפועל פתח תקווה מתמודדים עם מכת פציעות לא קטנה, כאשר רק השבוע מתאוששים יונתן כהן ותומר אלטמן מפציעות, אלא שעכשיו התווסף שחקן נוסף, המגן הימני עידן כהן.

על פי אבחנה ראשונית, כהן סובל ממתיחה באזור הברך, צפוי להיעדר בין 10-14 ימים ויחמיץ בוודאות את המשחק מול הפועל ירושלים ביום שישי. בנוסף, הוא בספק גדול גם למשחק הבא מול מ.ס אשדוד, ביום ראשון הבא.

גם שחר רוזן עדיין לא מחלים מפציעתו: המגן השמאלי סובל מדלקת בשרירי הבטן כאשר הוא צפוי לחזור לפעילות בעוד כשבועיים וחצי. צ'אפיוקה סונגה, שנפצע במשחק מול בית"ר ירושלים בידו, הרכיב סד מיוחד דמוי גבס, אך יכול לשחק איתו ויהיה כשיר לשישי.

בפ"ת ממשיכים בניסיונות להתחזק: המו"מ עם ג'וזף סאבובו מהפועל ב"ש תקוע כרגע, כאשר בנוגע לאור ישראלוב – הבלם, שמבוקש במועדון, הבהיר כי במקביל הוא בודק אופציות בחו"ל, כאשר הוא צפוי לעזוב את קבוצתו אשטוריל הפורטוגלית. הקשר מחוף השנהב, יאן כריסטוף, ממשיך להתאמן ולנסות להרשים, כאשר אתמול הוא נעדר עקב מחלה.

מי שמעורר עניין בליגה הלאומית הוא נועם גיסין. הקשר המוכשר, שהפגין יכולת טובה כמחליף מול הירושלמים בשבת, לא משוחרר בשלב זה, כאשר לאור מכת הפציעות, בפ"ת הבהירו שהצעות יישקלו רק לקראת סוף חלון ההעברות אם בכלל.