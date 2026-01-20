ברשימה עם רונאלדו ובנזמה: ההישג של אמבפה

אמבפה סיפק הערב (שלישי) הופעה גדולה במדי ריאל מדריד, כשהבקיע צמד גדול מול מונאקו והמשיך עונה אישית יוצאת דופן בליגת האלופות ובכלל. עם שני השערים מול הצרפתים, אמבפה הגיע ל-11 שערים בשישה משחקים בלבד בליגת האלופות העונה, נתון שמכניס אותו לרשימה מצומצמת ויוקרתית של שחקנים במועדון. הוא הפך לשחקן הרביעי בתולדות ריאל מדריד שמגיע לספרות כפולות של שערים במפעל בעונה אחת, אחרי ראול, כריסטיאנו רונאלדו וקארים בנזמה.

עבור אמבפה עצמו מדובר בציון דרך משמעותי במיוחד, שכן זו הפעם הראשונה בקריירה שהוא מגיע לספרות כפולות של שערים בעונה אחת בליגת האלופות. עד כה, במפעל הבכיר של אירופה, הוא רשם 93 הופעות, בהן היה מעורב ב-89 שערים, עם 66 כיבושים ו-23 בישולים, מספרים שממחישים את התרומה האדירה שלו לאורך השנים.

העונה הנוכחית מסמנת קפיצת מדרגה נוספת. אמבפה עומד כבר על 33 שערים בכל המסגרות, כאשר 11 מהם הובקעו בליגת האלופות, שיא אישי חדש שלו במפעל. היכולת העקבית והחדות מול השער מציבות אותו כאחד המועמדים הבולטים להוביל את ריאל עד לשלבים המכריעים.

קיליאן אמבפה מבסוט (IMAGO)

מתקרב לרונאלדו

מעבר לכך, הנתונים מציבים אותו גם במרדף היסטורי. אמבפה רחוק שישה שערים בלבד משיא הכיבושים לעונה אחת בליגת האלופות, אותו קבע כריסטיאנו רונאלדו בעונת 2013/14 עם 17 שערים. אמנם מדובר ביעד שאפתני, אך הקצב הנוכחי הופך אותו לאפשרי בהחלט.

בריאל מדריד יכולים להיות מרוצים לא רק מהיכולת מול מונאקו, אלא בעיקר מהעובדה שהכוכב הגדול שלהם נמצא בכושר שיא בדיוק בשלב הקריטי של העונה. אם אמבפה ימשיך כך, החלומות האירופיים של הבלאנקוס מקבלים חיזוק משמעותי.