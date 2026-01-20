למרות קאמבק: מונאקו נכנעה לכוכב בהארכה

המחזור ה-23 של היורוליג יצא הערב (שלישי) לדרך ומלבד המשחקים של הקבוצות הישראליות, ישנם עוד מספר מפגשים נהדרים. באחד ההתמודדויות המוקדמות של היום, מונאקו נכנעה 100:96 לכוכב האדום בלגרד בביתה אחרי הארכה. בנוסף, ז’לגיריס גברה 77:96 על וילרבאן ופנאתינייקוס 74:93 על בסקוניה.

מונאקו – הכוכב האדום בלגרד 100:96

המשחק נפתח בהובלה של הסרבים, שהגיעו בשיא להפרש של 18 נקודות על הצרפתים במהלך הרבע השני, אשר לקראת סופו הביתיים החלו לצבור מומנטום ולצמצם. אחרי ההפסקה, מונאקו המשיכה להתקרב עד שביצעה את המהפך ואף ברבע האחרון לקחה את ההובלה. אך הכוכב לא אמרה נואש, עשתה קאמבק משלה וג'ארד באטלר קלע שתיים 10 שניות לסיום כדי לשלוח את הקבוצות להארכה – שכבר הייתה שייכת לאורחת. אלפא דיאלו בלט אצל הקבוצה מצרפת עם 19 נקודות, 22 נקודות לאבוקה איזונדו מנגד.

מונאקו עם הפסד שמיני העונה, מורידה את מאזנה ל-8:15 ונעצרת למעשה לאחר שישה ניצחונות רצופים במסגרת המפעל. בצד השני, הכוכב האדום עלתה למאזן 10:13 וחיברה ניצחון שני ברציפות לאחר שני הפסדים שקדמו להם, מול ז’לגיריס ומול ולנסיה.

שחקני הכוכב האדום (רועי כפיר)

וילרבאן – ז’לגיריס 96:77

אחרי שהפסידו למכבי תל אביב במשחק בו ספגו 100 נקודות, הליטאים התאוששו נגד היריבה מהתחתית. למעט רבע שני צמוד, קבוצת החוץ הייתה בשליטה עם בריחה ברבע שלישי בו למעשה הכריעה את ההתמודדות. סילביין פרנסיסקו סיים עם 20 נקודות וארבעה אסיסטים, 18 נקודות למוזס רייט. 21 נקודות של תומא הורטל לא עזרו לצרפתים.

ז’לגיריס עם ניצחון מספר 13 ביורוליג, מחפשת להתברג בסוף העונה הסדירה במקום שמוביל לפליי אין. וילרבאן מנגד ספגה את הפסדה ה-17 והיא ממשיכה לשקוע בחלקו התחתון של הטבלה. המחזור הבא מזמן לה מפגש עם ברצלונה.

שחקני ז'לגיריס (IMAGO)

פנאתינייקוס – בסקוניה 74:93

היוונים שבו למסלול הניצחונות לאחר ההפסד לבאיירן מינכן במחזור הקודם, ועלו למאזן 9:14. הקבוצה של ארגין עתמאן לא התקשתה מול הספרדים והובילה בפער מבטיח לאורך ההתמודדות עד שיצאה עם ידה על העליונה לעיני הקהל הביתי. וסיליס טוליופולוס היה זה שניצח על המערכה, כשהוא קולע 21 נקודות ומספק עוד חמישה אסיסטים.

מכאן, פאו תקווה לצבור רצף חיובי מחדש כשמשחק הבא יהיה מול מכבי ת”א של עודד קטש, כאן בהיכל מנורה בישראל. ומה לגבי בסקוניה? הבאסקים השיגו לאחרונה ניצחונות על יריבות התחתית, אך כשמדובר בקבוצות שמעליהם בטבלה הסיפור קצת אחר. מאזנם ירד ל-15:8 ופנרבחצ’ה מחכה להם במחזור הבא.