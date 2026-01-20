הלם באנגליה: קריסה מוחלטת של מנצ'סטר סיטי

ההפסד 3:1 של מנצ’סטר לבודו/גלימט עורר סערה גדולה בתקשורת האנגלית, שם סימנו את הערב הזה כאחד הרגעים המדאיגים של מנצ'סטר סיטי העונה בליגת האלופות. באנגליה הדגישו כי סיטי רחוקה מלהיות במקום בטוח, ואף עלולה למצוא את עצמה מחוץ לשמינייה הראשונה בתום המחזור, תרחיש שעשוי לשלוח אותה לשלב הפלייאוף במקום העפלה ישירה.

ב-BBC שמו דגש על ההשלכות הרחבות של התוצאה. הפרשן כריס סאטון הזהיר: "מנצ'סטר סיטי לא בטוחה בליגת האלופות. תלוי בתוצאות האחרות, היא יכולה לרדת מהטופ שמונה בסיום המחזור. במשחק האחרון היא מארחת את גלאטסראיי, שלה יש עוד הרבה על מה לשחק". לדבריו, "סיטי עלולה להיגרר לפלייאוף", תרחיש שלא היה חלק מהציפיות בתחילת הקמפיין.

אחד המוקדים המרכזיים בסיקור היה הכרטיס האדום שספג רודרי, רגע שתואר כנקודת השבירה של המשחק. דון האצ'יסון אמר: "שחקן עם הניסיון שלו לא יכול להתלונן. אחרי הצהוב הראשון הוא היה חייב להירגע. זו טיפשות מצידו". גם הדיווח בזמן אמת תיאר את הסיטואציה כבלתי נתפסת, כשבתוך פחות מדקה רודרי ספג שני צהובים והותיר את סיטי בעשרה שחקנים בדיוק ברגע שבו ניסתה לחזור למשחק.

רודרי יורד מכר הדשא (IMAGO)

“סיטי מתפרקת”

מעבר לאירוע האדום, באנגליה הודו שהערב הזה היה שייך כולו לבודו/גלימט. האצ'יסון סיכם זאת בצורה חדה: "כשקבוצה נמצאת בתקופת מעבר כמו סיטי, תקבל תוצאה כזו מדי פעם. אבל הלילה זה לא הערב של סיטי, זה הערב של בודו. הם היו יוצאים מן הכלל, זה הסיפור". המסר היה ברור: לא מדובר רק בנפילה של האנגלית, אלא גם בהצגה מרשימה של היריבה הנורבגית.

עוד נכתב בתקשורת האנגלית: “לילה נוראי עבור מנצ'סטר סיטי. השחקנים נראים שבורים לחלוטין. כל הכבוד לבודו/גלימט. הם היו מצוינים וניצלו כל הזדמנות שנקרתה בדרכם. אפשר להניח שהחגיגות יימשכו אל תוך הלילה. בודו/גלימט לא רק ניצחה את מנצ'סטר סיטי, היא ריסקה אותה”.

באנגליה הלכו רחוק עוד יותר. ב'סאן' הגדירו את ההפסד כ”קריסה מוחלטת” וציינו כי רודרי "נשלח החוצה כשסיטי מתפרקת בליגת האלופות". בעיתון הדגישו כי הקשר הספרדי ספג שני כרטיסים צהובים בתוך 54 שניות בלבד, בזמן שהקבוצה של פפ גווארדיולה ניסתה לצמצם פיגור 3:1.

אגב, סיטי ניצחה רק פעמיים ב-7 משחקיה ב-2026. לפני שרודרי חזר מפציעה היו לה שמונה ניצחונות רצופים. בניצחון בתקופה האחרונה שהגיע מול ניוקאסל, רודרי ישב על הספסל. כמו כן, ארלינג הולאנד לא הצליח לכבוש ב-8 משחקיו האחרונים בסיטי למעט פנדלים, הרצף הכי גרוע שלו במועדונים מאז ספטמבר 2017 עד אפריל 2018 במדי מולדה (13)