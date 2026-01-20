מ.ס אשדוד צפויה לארח את בית"ר באצטדיון י"א

הסאגה סביב מיקום המפגש בין מ.ס אשדוד לבית״ר ירושלים ממשיכה להסעיר את הכדורגל הישראלי, לאחר שבתחילת השבוע הודיעה המשטרה כי אין בכוונתה לאשר את קיום המשחק באצטדיון הי״א, בטענה שהוא מהווה סכנה לשלום הציבור במצבו הנוכחי. ההודעה עוררה ביקורת חריפה מצד גורמים בליגה ומועדון אשדוד, שהדגישו את עקרון הספורטיביות ושמירת יתרון הביתיות, במיוחד נוכח העובדה שמשחקים רבי קהל נערכו באצטדיון גם בעונה הנוכחית.

בעקבות הביקורת והלחץ שהופעל, התקיימה היום ישיבה מקדימה עם פיקוד מרחב לכיש, בהשתתפות נציגי מ.ס אשדוד, מנהל האצטדיון ונציג עיריית אשדוד. במהלך הישיבה נמסר למשטרה כי כלל הגורמים יעמדו בתנאים ובדרישות שהוצבו, על מנת לאפשר את קיום המשחק כמתוכנן. בהתאם לכך, הודיעו במרחב לכיש כי עבודת המטה וההיערכות הביטחונית יימשכו כסדרן, במטרה להבטיח את שלום הציבור וקהל האוהדים.

במועדון אשדוד חזרו והבהירו כי אין להם כל כוונה לוותר על האירוח הביתי, והדגישו כי בשנים האחרונות אף צומצמה הקצאת הכרטיסים לקבוצות הגדולות כדי לשמור על יתרון ספורטיבי. גם בעיריית אשדוד נרתמו למאמץ, לאחר שראש העיר קיים שיחות עם גורמי המשטרה והנחה את הגורמים המקצועיים לעשות כל שנדרש כדי לעמוד בדרישות האבטחה החריגות.

כעת, לאחר ההבנות שהושגו, נראה כי הכיוון הוא לקיום המשחק באצטדיון הי״א כמתוכנן, בכפוף לעמידה מלאה בדרישות הביטחון. בכדורגל מקווים שההחלטה הסופית תאפשר לשמור הן על ביטחון האוהדים והן על עקרונות ההוגנות והספורטיביות, לקראת אחד המשחקים הרגישים והמדוברים של המחזור.