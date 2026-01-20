יום שלישי, 20.01.2026 שעה 21:21
כדורגל עולמי

ויניסיוס ומסטנטואונו בהרכב ריאל מדריד למונאקו

הבלאנקוס רוצים להציג יכולת טובה ולהשיג עוד ניצחון מול הקהל הביתי בברנבאו הערב ב-22:00. גם ואלוורדה, ארדה גולר ואמבפה יתחילו ב-11 של ארבלואה

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

אחרי שהתאוששה מההדחה הכואבת מהגביע הספרדי עם 0:2 על לבאנטה בלה ליגה, ריאל מדריד תעלה שוב לברנבאו הערב (שלישי) ב-22:00 למפגש ביתי בליגת האלופות נגד מונאקו.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר, אורליאן טשואמני, ויניסיוס, קיליאן אמבפה ופרנקו מסטנטואונו.

הקבוצה הטרייה של אלברו ארבלואה חזרה למסלול הניצחונות בסוף השבוע האחרון כאמור, אך מה שתפס את מרב הכותרות, היה שריקות הבוז הצורמות שקיבלו השחקנים בכל נגיעה בכדור.

המשימה שעומדת בפני ריאל מדריד

הבלאנקוס שמנסים להתייצב לאחר פיטוריו של צ’אבי אלונסו חייבים לנצח גם היום, אבל גם להראות יכולת הרבה יותר טובה על המגרש, בשביל לחדש את הקשר עם הקהל ולצאת לדרך חדשה.

מהצד השני, הקבוצה מהנסיכות עוברת עונה לא טובה בזירה המקומית, אך בליגת האלופות היא במיקום שמוביל ל-32 טרם האחרונות (טרם שריקת הפתיחה) והיא חולמת להפתיע את האימפריה מבירת ספרד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */